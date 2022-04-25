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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Tosca operası seyirci karşısında

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Tosca operası seyirci karşısında
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, yarın prömiyeri yapılacak Tosca Operası hakkında konuştu. Giacomo Puccini tarafından yazılan Tosca'nın Atatürk'ün en sevdiği opera olduğunu belirten Karahan, "Günlerdir yoğun olarak çalışıyoruz. Muazzam bir prodüksiyon oldu" dedi. Karahan, bu sene tüm yılların seyirci ve hasılat rekorunu kırmayı hedeflediklerini de dile getirerek, "Opera zengin bir sanattır. Zenginlerin sanatı değildir. Halkın sanatıdır. Zaten temsillerimiz de kapalı gişe oynuyor. Dünyaya kıyasla ülkemizdeki genç nüfus operaya daha çok ilgi gösteriyor" diye konuştu. Karahan eseri Semiha Berksoy'un kızı Zeliha Berksoy'un sahneye koyacağını söyledi.
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Tosca operası seyirci karşısında
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