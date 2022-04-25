Ünlü rapçi'nin şüpheli ölümü! Kız arkadaşı ifadesinde "düşerken gördüm" dedi

POLİS İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR

Berk Bayındır'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin, bipolar bozukluk hastalığı da olduğu belirtilen Berk Bayındır'ın intihar ettiği üzerinde durduğu öğrenildi. Ancak dosyaya "Şüpheli ölüm" olarak giren olayla ilgili araştırmanın devam ettiği dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne devredildiği belirtildi.

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