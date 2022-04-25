Ünlü rapçi'nin şüpheli ölümü! Kız arkadaşı ifadesinde "düşerken gördüm" dedi

İddiaya göre 4 gündür kız arkadaşı S. E ile birlikte kalıyordu. Ünlü isim sabah saat 08.00 sıralarında kaldığı 285 numaralı dairenin balkonundan aşağıya düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayındır hayatınını kaybetti.
"AŞAĞI SARKTI PEŞİNDEN KOŞTUM"
Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön çalışmada, görgü tanıklarının bilgisine başvuruldu. Görgü tanıklarının Bayındır'ı düşerken gördüklerini alt katlardaki balkonların parmaklıklarına çarparak yere düştü dedikleri öne sürüldü.
Polis, Berk Bayındır, düşerken aynı evde olan kız arkadaşı S.E.'nin de ifadesine başvurdu. S.E.'nin 4 gündür beraber kalıyorduk, sabah uyandığında değişik hareketler yapmaya başlamıştı. Sonra balkona çıktığını gördüm, aşağı doğru sarktığını fark edince arkasından koştum düşerken gördüm" dediği ileri sürüldü.
POLİS İNTİHAR ÜZERİNDE DURUYOR
Berk Bayındır'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin, bipolar bozukluk hastalığı da olduğu belirtilen Berk Bayındır'ın intihar ettiği üzerinde durduğu öğrenildi. Ancak dosyaya "Şüpheli ölüm" olarak giren olayla ilgili araştırmanın devam ettiği dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne devredildiği belirtildi.Beta Berk Bayındır öldü! Rapçi Beta’nın son paylaşımları yürekleri yaktı!