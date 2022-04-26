Bursa’da çocukların 23 Nisan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle 2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla yaşamayan çocuklar için bu sene doyasıya eğlenebildikleri bir program hazırladı. Şenlik öncesinde en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren tekne orucu tutan Bursalı çocuklar, iftar programında bir araya geldi. Merinos Gölpark Tesisleri'ndeki etkinliğe, oruç tutma yaşında olmayıp yarım gün tekne orucu tutan çocuklar büyük ilgi gösterdi. Öğlen ezanının okunmasıyla oruçlarını açan çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bilgin Bursa' oyunu hediye edildi. Çocukların en mutlu günlerine ortak olan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, tekne orucu tutan çocukları tek tek tebrik etti. Çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri ise Merinos Parkı'nda gerçekleştirildi. BUSMEK, Bursa Kent Konseyi, Bilim Teknoloji Merkezi, Yeşilay, Kızılay'ın da stant açtığı şenlikte çocuklar '23 Nisan' temalı resim sergisini gezip atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi.Kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen minikler, palyaçolara yüzlerini boyatıp pamuk şeker yedi. Halk oyunları gösterisi, suyla çalışan roket deneyleri, karate gösterisi ve çocuk korosu konserini ilgiyle izleyen minikler, ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Çocukların sevgilisi Youtuber Sertaç Abi sahneye çıkarak dijital dünyanın nasıl doğru kullanılabileceğini çocuklara anlattı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, tekne orucu tutan minikleri tebrik etti. Bu orucun çocuklara kimlik ve bilinç kazanmasına fırsat verdiğini ifade eden Yıldız, "Miniklerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve vatanına hizmet eden bireyler olmasını diliyorum. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla tüm çocuklara şenlik olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, şenliğe katılan ailelere de teşekkür etti. Konuşmaların ardından çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Eğitici, öğretici ve eğlendirici atölye çalışmalarında yer alan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri'nde unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı.BURSA Büyükşehir Belediyesi Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi'nde eğitim gören minikler, 4 saatlik drama eğitimiyle muhteşem bir 23Nisan kutlama filmine imza attı. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm çocukların okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim müfredatının yanı sıra öğrencilere, değerler eğitimi ile Bursa'nın tarihi, kültürü ve geleneklerini de aşılıyor. Alacahırka Ana Kucağı'nda eğitim gören minikler, 1 ay boyunca, haftada 1 saat aldıkları drama eğitimiyle kamera önünde hünerlerini sergiledi. Minikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama filmi için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları ilk filmde geleceğin belediye çalışanları rolünü başarıyla oynayan çocuklar, tarihi belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Filmin ilk gösterimini çocuklarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, minikleri tebrik edip, "Geleceğin Bursa'sına çocuklarımızın ne kadar güzel hazırlandığına bizatihi şahit oldum" dedi