Ece Erken’den flaş karar: Mirası reddetti

EceErken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Erken'in eşinin ölümünün ardından mal varlığının nasıl paylaşılacağı konuşuluyordu. Eşini çok sevdiğini söyleyen ve onu özlemle andığını belirten Erken, bu söylentilere son noktayı koydu.ÜNLÜ sunucu, avukatı aracılığıyla aldığı kararı şöyle açıkladı: "Rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız. Reddi miras yapıyorum, herkese sevgi ve saygılarımla."