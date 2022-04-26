Emre Kınay’ın yargılandığı davada... Mahkeme kararını verdi!

Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen oyuncu Emre Kınay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabir Mustafa Ağdağ ile tartıştı. Oyuncu, muhabire 'Geri zekalı' dediği iddia edildi. Emre Kınay ve Mustafa Akdağ karşılıklı olarak birbirleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık Emre Kınay'ın muhabir hakkında yapmış olduğu şikayete takipsizlik kararı verdi. Muhabir Mustafa Akdağ'ın Emre Kınay ve aynı restoranda bulunan Doktor Baha Toygar hakkında yaptığı şikayet sonucunda ikili hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hakaret suçundan iddianame düzenlendi.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Emre Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak "hakaret" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Baha Toygar için haksız tahrik olarak nitelendirilebilecek eyleme rastlanmadığı belirtilerek "Hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

CEZA ALMADI

Mahkeme, sözlerinin özellikle kışkırtma neticesi gerçekleşen haksız bir fille tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Baha Toygar ise "Hakaret" suçunu işlediği sübuta erdiği gerekçesiyle bin 740 TL adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.