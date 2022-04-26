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Giriş Tarihi: 26.4.2022 07:40 Son Güncelleme: 26.4.2022 08:14

Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!

Cemiyet hayatı bu boşanma davasıyla çalkalanıyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile olan 8 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Adnan Çebi, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirterek boşanma davası açtı. Ünlü iş insanı Adnan Çebi, uyumsuzluk yaşadıklarını söylerken Aslıgül Atasagun ise evlilik sürecinde yalnız bırakıldığını belirtip 800 milyon lira tazminat istedi.

TALEPLERİNİN SINIRI YOK
Son günlerde cemiyet hayatı bu boşanma davasıyla çalkalanıyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile olan 8 yıllık evliliğini noktalamak istedi.

Çebi, "Kişilik yapılarımızın farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşıyoruz" deyip boşanma davası açtı. Ayrıca ünlü iş insanı, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirtti.

250 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ
Aslıgül Atasagun, evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. "İlgisiz ve yalnız bırakıldım, hakaretlere maruz kaldım" diyen Atasagun, 350 milyon TL maddi, 450 milyon TL manevi tazminat talep etti. Ünlü güzel, ayrıca 250 bin lira yoksulluk nafakası da istedi.

Çiftlik Dostu wiCow
Çiftlik Dostu wiCow
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Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!
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