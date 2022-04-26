Sosyete 800 milyonluk boşanma davasını konuşuyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi: Taleplerinin sınırı yok!

250 BİN LİRA NAFAKA İSTEDİ

Aslıgül Atasagun, evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. "İlgisiz ve yalnız bırakıldım, hakaretlere maruz kaldım" diyen Atasagun, 350 milyon TL maddi, 450 milyon TL manevi tazminat talep etti. Ünlü güzel, ayrıca 250 bin lira yoksulluk nafakası da istedi.