Sosyete bunu konuşuyor: 800 milyonluk boşanma davası

SON günlerde cemiyet hayatı bu boşanma davasıyla çalkalanıyor! Ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile olan 8 yıllık evliliğini noktalamak istedi. Çebi, "Kişilik yapılarımızın farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşıyoruz" deyip boşanma davası açtı. Ayrıca ünlü iş insanı, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirtti.ASLIGÜL Atasagun, evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. "İlgisiz ve yalnız bırakıldım, hakaretlere maruz kaldım" diyen Atasagun, 350 milyon TL maddi, 450 milyon TL manevi tazminat talep etti. Ünlü güzel, ayrıca 250 bin lira yoksulluk nafakası da istedi.