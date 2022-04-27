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Giriş Tarihi: 27.4.2022

‘Ortam çok samimiydi fotoğraf çekmek istedim’

‘Ortam çok samimiydi fotoğraf çekmek istedim’
HÜLYA Avşar önceki akşam bir iftar programı sonrası Bebek'te aracında görüntülendi. Avşar kızı, geçtiğimiz hafta katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti hakkındaki soruları yanıtladı. Gecede davete katılanların fotoğraflarını çeken Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı, ben de o ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şey yapmak geldi içimden. Aslında gizli gizli yapıyordum da fark ettiler" dedi. Yeni çıkacak albümü hakkında da konuşan Avşar, "Şarkı geliyor, şampiyon belli" dedikten sonra arabasının üzerini gülle dolduran çiçekçiye 100 TL verip evinin yolunu tuttu.
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‘Ortam çok samimiydi fotoğraf çekmek istedim’
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