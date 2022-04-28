Aşk Çağırırsan Gelir 6 Mayıs 2022 vizyonda

'Aşk Çağırırsan Gelir' birbirinden farklı 5 çiftin bir gün içerisinde geçen komik hikâyesini anlatıyor.

Artık aşık olmak istediğini söyleyen kahramanımızın bu isteğine kader kayıtsız kalmaz ve ona aşkı getirecek olaylar zincirini başlatır.

Bu olaylar zincirinde birbirinden farklı 5 çiftin komik hikayesine tanık olurken yaptığımız her hareketin bir başkasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu ve yaşanan her talihsizliğin aslında iyi bir şeylere vesile olabileceğini anlarız.

"Aşk Çağırırsan Gelir" 6 Mayıs'ta vizyonda