‘Dekoltenin de bir dozu olmalı’

ŞARKICI Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüntülendi. İzmir'e yerleştiğini söyleyen Karaca, "İzmir ile İstanbul arasında gidip geliyoruz. Can ile çok mutluyuz; sahnede, evde her yerde beraberiz" dedi. Karaca, Gülşen'in çok konuşulan sahne kostümleriyle ilgili yaptığı yorumlarına yenisini yaptı: "Bizim örf ve adetlerimiz var, ben de sahneye çıkıyorum, dekolte giyiyorum ama bunun dozajı var. Kim ne isterse onu giysin ama çocuklarımız var, artık böyle şeyler mide bulandırıyor. Sanatçı topluma yön verendir."