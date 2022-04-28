Geleceğin sinemacıları Gaziantep’te buluşuyor 98 ülkeden 1368 film yarışacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, sinema alanında eğitim almakta olan genç yetenekleri desteklemek ve Türk sinemasının geleceğine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılından bu yana düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi, Uluslararası Öğrenci Film Festivali, bu yıl rekor katılım ile gerçekleşiyor. Hindistan'dan Fransa'ya, Mısır'dan Norveç'e dünyanın neredeyse her bir köşesinden, 98 ülkeden kurmaca ve belgesel kategorilerinde 1368 filmin yarışacağı festivalde, sinema öğrencileri bir araya gelecek, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve sinema sanatının usta isimleri ile söyleşiler gerçekleştirilecek.FESTİVAL jürisine bu yıl oyuncu Burak Sergen başkanlık ediyor. Jüri üyeleri ise Mesude Erarslan Tekin, Gülay Afşar, Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan. Ayrıca festivalde Uğur Yücel de deneyimlerini aktaracağı bir söyleşide öğrenciler ile bir araya gelecek. 12 Mayıs gecesi düzenlenecek olan, Funda Karayel'in sunacağı gala gecesi ile sona erecek olan festivalde, kurmaca ve belgesel kategorilerinde başarılı bulunan öğrencilere ödülleri takdim edilecek.