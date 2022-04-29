A Haber muhabiri Murat Dada’ya montajlı linç! A Haber’in sosyal deneyi…

Son birkaç gündür sosyal medyada hem a Haber hem de deneyimli muhabir Murat Dada, motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden hunharca linç ediliyor.
Görüntülerde Murat Dada, motosikletleri tanıtıyor ama stand görevlisi Eylem Onler, onun her lafını bölüp bozuyor.
Muhabir, "Bu motosiklet minyatür" diyor, kız "Hayır minyatür değil" diyor. Muhabir öbür motosiklete geçiyor, "Bu motosiklet amatörler için" diyor, kız "Hayır profesyoneller için" deyip yine bozuyor.
Ve bu kırpılmış görüntü üzerinde "A Haber muhabiri rezil oldu", "Oh içimin yağları eridi", "İyi oldu a Haber'e" gibi yorumlar yazılıyor.
Oysa o kesilip biçilen 10-15 saniyelik kısımda bile muhabirin kızla anlaşıp eğlenceli, ilginç bir sunum yaptığı anlaşılıyor. Haberin tamamını izlediğinizde de Murat Dada'nın gerçekten keyifli bir haber hazırladığı görülüyor.
Güya muhabiri bozduğu söylenen Eylem Onler de sosyal medya hesabından "Arkadaşlar bu videodaki olaylar Murat'ın fikriyle oluşturduğumuz bir kurgu. Biz çekerken güldük, eğlendik" diye paylaşım yaptı.
A Haber, yürütülen linç için hukuki süreç başlattı. Olayın mizahi bir sunum olduğunun ortaya çıkmasına rağmen hâlâ muhabir ve a Haber'in linç ediliyor olması aslında haberi, insanların gerçek yerine yalanı tercih ettiğini belgeleyen müthiş bir sosyal deneye dönüştürdü.
Sanılanın aksine kutuplaşmadan rahatsız olan muhalif kesim yanlış bilgi üzerinden linç etmeyi daha çok seviyor.
Ama unuttukları bir şey var; a Haber'in sokaktaki vatandaş üzerinde büyük bir etkisi var. A Haber'le sürekli dalga geçen kesim, aslında bu kanalın neden en çok izlenen haber kanalı olduğu sorusuna yanıt aramalı!