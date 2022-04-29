A Haber muhabiri Murat Dada’ya montajlı linç! A Haber’in sosyal deneyi…

Son birkaç gündür sosyal medyada hem a Haber hem de deneyimli muhabir Murat Dada, motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden hunharca linç ediliyor.

Görüntülerde Murat Dada, motosikletleri tanıtıyor ama stand görevlisi Eylem Onler, onun her lafını bölüp bozuyor.

Muhabir, "Bu motosiklet minyatür" diyor, kız "Hayır minyatür değil" diyor. Muhabir öbür motosiklete geçiyor, "Bu motosiklet amatörler için" diyor, kız "Hayır profesyoneller için" deyip yine bozuyor.