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Giriş Tarihi: 29.4.2022 18:59

Ahir zaman soruları

Ahir zaman soruları

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca atv ekranlarında soru yağmuruna tutuldu. Binlerce vatandaş, modern dünyanın getirdiği teknolojik yenilikler ve yeni uygulamalarla ilgili kafalarına takılan soruları, Hatipoğlu’na yönelterek çıkış yolu aradı. Bir çok kişi, dijital para, sosyal medya ve güzellik trendlerinin inançlarıyla örtüşüp örtüşmediğini anlamaya çalıştı. İşte onlar arasından seçtiğimiz 10 ‘yeni nesil’ soru...

Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Sosyal medyada en çok konuşulan soruları derledik…

'Duaları internetten okuyarak, video ile namaz kılıyorum. Kabul olur mu?'

'Yeni kılmaya başlamışsın, seni tebrik ediyorum. Namaz çok önemli. arınmadır, psikolojik bir güçtür aynı zamanda. Bir fatihayla ihlas suresiyle bile namaz kılabilirsin. Öğreninceye kadar tabi ki videoyla kalabilirsin sakıncası yok. Yeter ki sen kılmaya devam et.'

'Anne babamız bizden razı kalmadığı zamanlarda onların beddua etmemesi bir şeyi değiştirir mi?'

'Beddua etmeleri iyi bir şey değil. Baba ve anne evladına kızsa bile beddua etmezlerse daha iyi olur. Yanlışlarınızdan dolayı onların canları bile sıkılsa Allah katında önemli bir kusur sayılır. Allah'ım evladımı islah et demek gerekir.'

Erkekler kaş aldırıyor, manikür pedikür yaptırıyor günah mı?'

' Kaş aldırmak, yoldurmak doğru değil... Ama bazen yaşlı olunca mesela benim yaşım 66 yaşındayım az değil kaşım uzayabiliyor bazen berber orayı görünce makası gönderiyor hemen oraya doğru napıyorsun deyinceye kadar bakıyorsun 1-2 kıl koparmış oluyor. Hormonal bir bozukluk yoksa kaşı olduğu gibi bırakmakta fayda var. Diyelim ki bir kıl çok aşırı uzadı o alınabilir. Botoksta öyle botoks yapan insanlara bakıyorsunuz yanlış anlamayın onlara bir şey dediğim yok hepsinin yüzü birbirine benziyor. Bunu küçümsemek, alay etmek için söylemiyorum. İnsanın yüzünün şekli, gülümsemesi, jest mimikleri herkesin kendine ait Allah onu öyle yaratmış. Benim tavsiyem olduğu halde bırakılması...

"Ölen kişiler evlerine ziyarete gelir mi?"

"Tabii ki her şey Allah'ın müsaadesiyle ölü kendi kendine evine giremez ziyaret edemez çünkü ruhlar çeşit çeşittir. Bir azap gören ruhlar onlar zaten tutuklanmış gibiler bir yere gidemezler. Şehitlerin ruhları ailelerin yanındadır, dua ederler. Sadıkların ruhları iyi alemdeler, güzel şeyler görüyorlar. Tıpkı pasaportla vize alıp alamamaya benziyor. Ölmüşler evleri hakkında Allah'ın bildirdiği kadarıyla bilgi sahibidirler" dedi.

Ramazanda sosyal medyada yemek paylaşmak günah mı? Bu davranışın doğru bir hareket olmadığını belirten Hatipoğlu, "Yani bir çorba içiyorsun paylaş ama çok özel yemekleri paylaşmayalım. Burada ölçülü olmak gerekiyor" dedi.

Eşlerin ayrılmadan başkasıyla dini nikâh kıyması doğru mu?

Öyle bir nikah olmaz. Sakat olur o iş. Doğru değil. Dini nikâhın kıyılması için ilk eşle ilgili tüm bağını koparması lazım. 4 ay geçmesi lazım. Birinden tamamen ayrılmadan başkasıyla nikâh olmaz.

Ölürken vücudumuzu kadavra olarak bağışlamak cazi mi?

Tartışmalı bir konu. Konuyla ilgili ne Kuranı Kerimde ne de, peygamberimizin bir hükmü de yok. Müslümanın ölüsü de dirisi de muhteremdir. Bazı alimler tıbbın gelişimi sebebiyle insanın vücudunu kadavra olarak bırakılmasını uygun görüyor. Öğrenciler için pratik oluyor bilimsel bir faaliyet. Vücudu bağışlayabilir, kadavra olarak değerlendirilir ancak en sonda yeniden bir araya getirilip gömülmesi gerekir.

Cennette insan istediği her şeyi yapabilecekse orada alışveriş de var mı?

Cennet çarşılar var diyor bazı hadislerde. Aklınıza gelen gelmeyen her şeyin olacağı görüşünde. Herkesin aruzlarına göre her şey bulunacak. Her şey olacak ama para kavramı yok. Her şey beleş

Protez tırnakla abdest ve oruç kabul olur mu?

Kabul olur. Ama Takmayın. Allah'ın verdiği güzel tırnağı neden kapatıyorsun. Bazıları tırnak yemesin diye protez tırnak takıyor ama bu kusur bitince takmasa daha iyi.

Ahirette film çekmek istesek ekipmanları nereden buluruz?

Zaten hepimiz film olacağız orada. Bence orada film çekmeye fırsatın olmayacak. Cennetin bir özelliği var, kul ne isterse Allah' onu gerçekleştirir. Cennette hastalık ibadet hatta uyku yok diyorlar. Film çevirmek istediğinde de dilediğin ekipmanı bulabilirsin.

Kalbi duran biri, o sırada diğer tarafı görebilir mi?

Normal tabi ki görebilir. Yaşaması gerektiği için öyle görmüştür. Ölünce beden öürüyor ruh devam ediyor. Yakınlarıyla selamlaşır görüşür. Ölüler yeni ölenlere her şeyi hatta evdeki kediyi bile sorarlar diye hadis var. O yüzden bağ devam ediyor.

Aşk illetine tutulmuş bir genç ne yapmalı?

Dünya yıkılmadı devam ediyor. Âşık olmak suç değil. Aşk illetine yakalanmış bir genç âşık olduğu kişinin peşinden gidip ona kendini ispat ettirmeye çalışmalı. Onun gönlünü almalı.

  1. KADAVRA ÜZERİNDE İŞLEM YAPARKEN RUHU HİSSEDER Mİ?
  2. CİNSİYET DEĞİŞTİRMEK HARAM MI?
  3. AHİRETTE FİLM ÇEKMEK İSTERSEM EKİPMANLARI NEREDEN BULACAĞIM?
  4. DÖVME HARAM MI ABDESTE ENGEL Mİ?
  5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AHİRETTEKİ MÜKAFATI NEDİR?
  6. KALBİ DURAN BİRİ ÖLÜP DİĞER DÜNYAYI GÖREBİLİR Mİ?
  7. CENNETTE ALIŞVERİŞ YAPILIR MI?
  8. BÜYÜ VAR MI? İNSAN BÜYÜ YAĞPILDIĞINI NASIL ANLAR?
  9. AŞK İLLETİNE TUTULMUŞ GENÇ NE YAPMALI?
  10. HASTALIĞIM SEBEBİYLE ORUÇ TUTMAZSAM GÜNAHI VAR MI?
  11. FİTRE PARASIYLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALSAM OLUR MU?
  12. ADAĞI OLUP MADDİ GÜCÜ OLMAYAN NE YAPMALI?
  13. SEVDİĞİME KAVUŞMAK İÇİN OKUYABİLECEĞİM BİR DUA VAR MI?
  14. ANNEM BABAM AYRI ONLARI AFFETMEZSEM GÜNAHI VAR MI?
  15. BABAM BİZE BAKMIYOR HAKKIMI HELAL ETMEZSEM BUNUN GÜNAHI NEDİR?
  16. KRİPTO PARA İLE ZEKAT VEREBİLİR MİYİZ?
  17. SEVDİĞİME VERMİYORLAR GÜNAHI NEDİR?
  18. BEYAZ SAÇI BOYARSAK GÜNAH MI?
  19. SEVDİĞİMİZ KİŞİ BİZE ÜMİT VERİP GİDERSE GÜNAHI NEDİR?
  20. EŞİM TELEFONDA BENİ BOŞADI BAŞKASIYLA DİNİ NİKAH KIYDI GEÇERLİ Mİ?
  21. ERKEKLERİN KÜPE TAKMASI GÜNAH MI?
  22. ÖLMÜŞ YAKINLARIMIZLA AHİRETTE GÖRÜŞEBİLECEK MİYİZ?
  23. ANNE BABALARIN EVLAT AYIRIMI YAPMASI GÜNAH MI?
  24. CENNET ANNELERİN AYAKLARININ ALTINDA DENİLİYOR. HER ANNE İÇİN GEÇERLİ Mİ?
  25. ONLİNE CUMA NAMAZI KILSAK KABUL OLUR MU?
  26. ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIMIZ KİŞİ GÜNAHKARSA BİZE YİNE DE SEVAP YAZILIR MI?
  27. EŞİM KAYINVALİDEMLE KAVGALI ONU GÖNDERİP KAYINVALİDEMİ ALSAM GÜNAH OLUR MU?
  28. ERKEKLERİN SAÇ BOYATMASI GÜNAH MI?
  29. İNSANLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİYLE DALGA GEÇMEK GÜNAH MI?
  30. EŞİMLE AYRI YAŞIYORUZ. OĞLUMLA İLGİLENMİYOR. ÇOCUĞUMU ONA GÖSTERMEZSEM GÜNAHI VAR MI?
  31. SEVDİĞİN KİŞİYE BAĞLANMA BÜYÜSÜ YAPMAK GÜNAH MI?
  32. RENKLİ GÖZLÜYÜM BAKTIĞIM KİŞİLERE NAZAR DEĞİYOR NE YAPMALIYIM?
  33. BABAM ANNEMLE AYRILIRKEN BENİ EVLATLIKTAN REDDETTİ. ONUN CENAZESİNE GİTMEZSEM GÜNAH MI?
  34. YENİ DOĞAN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK GÜNAH MI?
  35. TV'DE DİNİ PROGRAM İZLERKEN DEĞİŞTİRİP BAŞKA BİR ŞEY İZLERSEK GÜNAH MI?
  36. KARIKOCA ORUÇLUYKEN BİRBİRİNİ ÖPEBİLİR Mİ?
  37. OĞLUM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR BEDDUA EDİYOR GÜNAHI NEDİR?
  38. ANNEM BABAM AYRI BANA BABAANNEM BAKIYOR. ONUN AHİRETTEKİ YERİ NEDİR?
  39. NİŞANLIYIM ANNEM EV İŞİ YAPMAM İÇİN EVLENMEMİ İSTEMİYOR. ONU DİNLEMEZSEM GÜNAH MI?
  40. 2 AYLIK EVLİYİM. DÜĞÜNÜM OLMADIĞI İÇİN ANNEM YANINA ÇAĞIRDI GİTMEDİMÇ BEDDUA ETTİ. BEDDUASI TUTAR MI?
  41. KOMŞUM FİTRE VERDİ KÜSÜNCE GERİ İSTEDİ. GÜNAH MI?
  42. ÖLÜRKEN VÜCUDUMUZU KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAYABİLİR MİYİZ?
  43. RAMAZANDA SOSYAL MEDYADA YEMEK PAYLAŞIRSAK GÜNAH MI?
  44. KIZIMIN GÖBEK BAĞINI KURANI KERİMİN ARASINDA SAKLIYORUM. GÜNAH MI?
  45. ÖZEL ÇOCUKLARI HOR GÖRENLRİN AHİRETTEKİ YERİ NEDİR?

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Ahir zaman soruları
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