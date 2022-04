Ahir zaman soruları

Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Sosyal medyada en çok konuşulan soruları derledik…

'Duaları internetten okuyarak, video ile namaz kılıyorum. Kabul olur mu?'

'Yeni kılmaya başlamışsın, seni tebrik ediyorum. Namaz çok önemli. arınmadır, psikolojik bir güçtür aynı zamanda. Bir fatihayla ihlas suresiyle bile namaz kılabilirsin. Öğreninceye kadar tabi ki videoyla kalabilirsin sakıncası yok. Yeter ki sen kılmaya devam et.'

'Anne babamız bizden razı kalmadığı zamanlarda onların beddua etmemesi bir şeyi değiştirir mi?'

'Beddua etmeleri iyi bir şey değil. Baba ve anne evladına kızsa bile beddua etmezlerse daha iyi olur. Yanlışlarınızdan dolayı onların canları bile sıkılsa Allah katında önemli bir kusur sayılır. Allah'ım evladımı islah et demek gerekir.'

Erkekler kaş aldırıyor, manikür pedikür yaptırıyor günah mı?'

' Kaş aldırmak, yoldurmak doğru değil... Ama bazen yaşlı olunca mesela benim yaşım 66 yaşındayım az değil kaşım uzayabiliyor bazen berber orayı görünce makası gönderiyor hemen oraya doğru napıyorsun deyinceye kadar bakıyorsun 1-2 kıl koparmış oluyor. Hormonal bir bozukluk yoksa kaşı olduğu gibi bırakmakta fayda var. Diyelim ki bir kıl çok aşırı uzadı o alınabilir. Botoksta öyle botoks yapan insanlara bakıyorsunuz yanlış anlamayın onlara bir şey dediğim yok hepsinin yüzü birbirine benziyor. Bunu küçümsemek, alay etmek için söylemiyorum. İnsanın yüzünün şekli, gülümsemesi, jest mimikleri herkesin kendine ait Allah onu öyle yaratmış. Benim tavsiyem olduğu halde bırakılması...

"Ölen kişiler evlerine ziyarete gelir mi?"

"Tabii ki her şey Allah'ın müsaadesiyle ölü kendi kendine evine giremez ziyaret edemez çünkü ruhlar çeşit çeşittir. Bir azap gören ruhlar onlar zaten tutuklanmış gibiler bir yere gidemezler. Şehitlerin ruhları ailelerin yanındadır, dua ederler. Sadıkların ruhları iyi alemdeler, güzel şeyler görüyorlar. Tıpkı pasaportla vize alıp alamamaya benziyor. Ölmüşler evleri hakkında Allah'ın bildirdiği kadarıyla bilgi sahibidirler" dedi.

Ramazanda sosyal medyada yemek paylaşmak günah mı? Bu davranışın doğru bir hareket olmadığını belirten Hatipoğlu, "Yani bir çorba içiyorsun paylaş ama çok özel yemekleri paylaşmayalım. Burada ölçülü olmak gerekiyor" dedi.

Eşlerin ayrılmadan başkasıyla dini nikâh kıyması doğru mu?

Öyle bir nikah olmaz. Sakat olur o iş. Doğru değil. Dini nikâhın kıyılması için ilk eşle ilgili tüm bağını koparması lazım. 4 ay geçmesi lazım. Birinden tamamen ayrılmadan başkasıyla nikâh olmaz.

Ölürken vücudumuzu kadavra olarak bağışlamak cazi mi?

Tartışmalı bir konu. Konuyla ilgili ne Kuranı Kerimde ne de, peygamberimizin bir hükmü de yok. Müslümanın ölüsü de dirisi de muhteremdir. Bazı alimler tıbbın gelişimi sebebiyle insanın vücudunu kadavra olarak bırakılmasını uygun görüyor. Öğrenciler için pratik oluyor bilimsel bir faaliyet. Vücudu bağışlayabilir, kadavra olarak değerlendirilir ancak en sonda yeniden bir araya getirilip gömülmesi gerekir.

Cennette insan istediği her şeyi yapabilecekse orada alışveriş de var mı?

Cennet çarşılar var diyor bazı hadislerde. Aklınıza gelen gelmeyen her şeyin olacağı görüşünde. Herkesin aruzlarına göre her şey bulunacak. Her şey olacak ama para kavramı yok. Her şey beleş

Protez tırnakla abdest ve oruç kabul olur mu?

Kabul olur. Ama Takmayın. Allah'ın verdiği güzel tırnağı neden kapatıyorsun. Bazıları tırnak yemesin diye protez tırnak takıyor ama bu kusur bitince takmasa daha iyi.

Ahirette film çekmek istesek ekipmanları nereden buluruz?

Zaten hepimiz film olacağız orada. Bence orada film çekmeye fırsatın olmayacak. Cennetin bir özelliği var, kul ne isterse Allah' onu gerçekleştirir. Cennette hastalık ibadet hatta uyku yok diyorlar. Film çevirmek istediğinde de dilediğin ekipmanı bulabilirsin.

Kalbi duran biri, o sırada diğer tarafı görebilir mi?

Normal tabi ki görebilir. Yaşaması gerektiği için öyle görmüştür. Ölünce beden öürüyor ruh devam ediyor. Yakınlarıyla selamlaşır görüşür. Ölüler yeni ölenlere her şeyi hatta evdeki kediyi bile sorarlar diye hadis var. O yüzden bağ devam ediyor.

Aşk illetine tutulmuş bir genç ne yapmalı?

Dünya yıkılmadı devam ediyor. Âşık olmak suç değil. Aşk illetine yakalanmış bir genç âşık olduğu kişinin peşinden gidip ona kendini ispat ettirmeye çalışmalı. Onun gönlünü almalı.