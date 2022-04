'SMOKE on the Water', 'Highway Star', 'Soldier of Fortune' gibi birçok ölümsüz şarkı ile 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple, İstanbul'a geliyor. Tüm zamanların en iyi rock gruplarından biri olan Deep Purple, 25 Mayıs akşamı İstanbul Life Park'ta sahne alacak.