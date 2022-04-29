Kuzugiller yakında minikaÇOCUK kanalında!

Kuzugiller Mayıs ayı boyunca her gün 9.45, 14.00, 17.00 ve 21.30'da minikaÇOCUK ekranlarında!

Minnoş meraklıdır, Tontiş ise utangaç. Ortak yanları ise oyunları ve heyecanları. Dostlarıyla birlikte keşfediyor, eğleniyor ve öğreniyorlar. Sen de onlara katılmak ister misin? Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!

Dünyanın en tatlı kuzucukları onlar. Minnoş ve Tontiş. Aileleri ve dostlarıyla birlikte sıcacık bir dünyada birlikte öğreniyor, birlikte eğleniyorlar. Onları çok seveceksiniz. Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!

Minnoş ve Tontiş iki sevimli kardeş. Dostları Pembiş, Pamuk, Pisicik, Maviş ve Yumyum ise hep yanlarında. Maceraperest Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!

minikaÇOCUK web sitesinde Kuzugiller - HEMEN TIKLA!

https://www.minikacocuk.com.tr/programlar/kuzugiller