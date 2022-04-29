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Giriş Tarihi: 30.4.2022 04:35 Son Güncelleme: 30.4.2022 05:21

Kuzugiller yakında minikaÇOCUK kanalında!

Kuzugiller yakında minikaÇOCUK kanalında!

MinikaÇOCUK kanalında yepyeni bir çizgi dizi başlıyor. Kuzugiller, yaşadıkları olaylarla hem hayatın günlük akışını keşfediyor hem de hayata dair sorunları ebeveynlerinin yardımıyla kolayca çözüme ulaştırıyor. Yapımında 80 kişilik profesyonel ekibin çalıştığı Kuzugiller özellikle okul öncesi çocuklar için eğitici özellik taşıyor.

Kuzugiller Mayıs ayı boyunca her gün 9.45, 14.00, 17.00 ve 21.30'da minikaÇOCUK ekranlarında!

Minnoş meraklıdır, Tontiş ise utangaç. Ortak yanları ise oyunları ve heyecanları. Dostlarıyla birlikte keşfediyor, eğleniyor ve öğreniyorlar. Sen de onlara katılmak ister misin? Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!

Dünyanın en tatlı kuzucukları onlar. Minnoş ve Tontiş. Aileleri ve dostlarıyla birlikte sıcacık bir dünyada birlikte öğreniyor, birlikte eğleniyorlar. Onları çok seveceksiniz. Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!

Minnoş ve Tontiş iki sevimli kardeş. Dostları Pembiş, Pamuk, Pisicik, Maviş ve Yumyum ise hep yanlarında. Maceraperest Kuzugiller minikaÇOCUK'ta!

minikaÇOCUK web sitesinde Kuzugiller - HEMEN TIKLA!

https://www.minikacocuk.com.tr/programlar/kuzugiller

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Kuzugiller yakında minikaÇOCUK kanalında!
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