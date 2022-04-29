Maskeler atıldı konserler tam gaz

VAKA sayılarının düşmesi ve maske yasağının kalkmasıyla bu yaz sanatseverler gönül rahatlığıyla etkinlikten etkinliğe koşacak. Kültür sanat dünyasının önemli adresleri de yaz programlarını açıklamaya başladı. Sezonu açmaya hazırlanan Uniq, açık havada keyifli konserlere, kapalı gişe oyunlara, festivallere ev sahipliği yapacak. Konser sezonu 21 Mayıs'ta Kenan Doğulu ile açılacak. Hayko Cepkin ise 28 Mayıs'ta sahnede olacak. 'Toz', 'Aydınlıkevler' gibi oyunlar da sanatseverlerle buluşacak. Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında ise 7 Mayıs'ta Buray, 8 Mayıs'ta Mabel Matiz, 9 Mayıs'ta Yıldız Tilbe konser verecek.