Şarkıcı Alişan Kadir Gecesi’nde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanlarına ateş püskürdü: Kimse dinime küfür edemez!

İslam aleminin en özel günlerden biri olarak kabul ettiği Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edile grup alkollü alem yaptı. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak adlandırılan Kadir Gecesi'ni tiye alan çalışanlara tepki yağdı.

PEGASUS ÇALIŞANLARINDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Kadir Gecesi İslam alemi tarafından dualarla, namazlarla ihya edildi. Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir grup kadeh kaldırdıkları fotoğrafı paylaştı.