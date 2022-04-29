Sinemamız büyük bir değerini kaybetti

Gazeteci
ve sinema
tarihçisi
Agah
Özgüç,
90 yaşında
hayatını
kaybetti.
Sinemamıza
dair yazdığı
kitaplar ve
tanık olduğu
olaylarla
Yeşilçam'ın
ansiklopedisi
olarak
anılan
Özgüç'ün
vefatını Sinema Yazarları
Derneği (SİYAD)
sosyal medya hesabından
yaptığı şu paylaşımla
duyurdu: "Derneğimiz
üyesi, duayen
sinema araştırmacısı,
yazarı, her daim
üretken, Türk sinemasına
sayısız eser ve
arşiv bırakmış Agah
Özgüç'ü kaybetmenin
derin üzüntüsü içindeyiz.
Yolun ışıklarla
dolu olsun Agah Bey."
Özgüç'ün vefatı
sinema dünyasında da
büyük üzüntü yarattı.
1932 doğumlu Özgüç,
50'li yıllarda edebiyat
dergilerine yazılar
yazdı. 60'lı yıllarda da
gazetecilik yaptı.
Daha sonra dönemin
sinema magazin dergilerinde
ağırlıklı olarak
çalışan Özgüç,
Türk sinemasına katkıları
nedeniyle pek
çok kurum tarafından
ödüle layık görüldü.