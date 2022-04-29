Sinemamız büyük bir değerini kaybetti

Gazetecive sinematarihçisiAgahÖzgüç,90 yaşındahayatınıkaybetti.Sinemamızadair yazdığıkitaplar vetanık olduğuolaylarlaYeşilçam'ınansiklopedisiolarakanılanÖzgüç'ünvefatını Sinema YazarlarıDerneği (SİYAD)sosyal medya hesabındanyaptığı şu paylaşımladuyurdu: "Derneğimizüyesi, duayensinema araştırmacısı,yazarı, her daimüretken, Türk sinemasınasayısız eser vearşiv bırakmış AgahÖzgüç'ü kaybetmeninderin üzüntüsü içindeyiz.Yolun ışıklarladolu olsun Agah Bey."Özgüç'ün vefatısinema dünyasında dabüyük üzüntü yarattı.1932 doğumlu Özgüç,50'li yıllarda edebiyatdergilerine yazılaryazdı. 60'lı yıllarda dagazetecilik yaptı.Daha sonra döneminsinema magazin dergilerindeağırlıklı olarakçalışan Özgüç,Türk sinemasına katkılarınedeniyle pekçok kurum tarafındanödüle layık görüldü.