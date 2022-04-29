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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Sinemamız büyük bir değerini kaybetti

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Sinemamız büyük bir değerini kaybetti
Gazeteci ve sinema tarihçisi Agah Özgüç, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sinemamıza dair yazdığı kitaplar ve tanık olduğu olaylarla Yeşilçam'ın ansiklopedisi olarak anılan Özgüç'ün vefatını Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey." Özgüç'ün vefatı sinema dünyasında da büyük üzüntü yarattı. 1932 doğumlu Özgüç, 50'li yıllarda edebiyat dergilerine yazılar yazdı. 60'lı yıllarda da gazetecilik yaptı. Daha sonra dönemin sinema magazin dergilerinde ağırlıklı olarak çalışan Özgüç, Türk sinemasına katkıları nedeniyle pek çok kurum tarafından ödüle layık görüldü.
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Sinemamız büyük bir değerini kaybetti
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