Sosyetik güzel Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı!

25 Mart'ta da iki yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Atina'da evlenen Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Dila Hanım'ın hastanelik olduğunu öğrendim.
Şu anda hamileliğinde 4. ayı dolduran ve kız bebek bekleyen Dila Hanım, önceki gün önce aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmış. Hamile olduğu için başta eşi Dağhan Doğruer olmak üzere bütün ailesi panik içinde hastaneye koşmuş. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra gıda zehirlenmesi geçirdiği ortaya çıkmış.
Tabii bütün aile "acaba bebeğe bir şey oldu mu" telaşına düşmüş. Neyse ki, doktorlar zehirlenmenin bebeği etkilemediğini müjdelemiş de herkes rahat bir nefes almış. Şimdi evinde bu ağır zehirlenmenin etkilerini üzerinden atmaya çalışan Dila Hanım'a büyük geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha böyle tatsız sağlık sorunları yaşamaz ve sağlıkla kızını kucağına alır.