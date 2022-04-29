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Giriş Tarihi: 29.4.2022 07:15 Son Güncelleme: 29.4.2022 07:16

Sosyetik güzel Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sosyetik güzel Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan’da görkemli bir düğünle evlenen Dila Tarkan Doğruer, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Hamile olan sosyetik isme gıda zehirlenmesi teşhisi konması tüm ailenin yüreğini ağzına getirdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Dila Tarkan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

25 Mart'ta da iki yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile Atina'da evlenen Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Dila Hanım'ın hastanelik olduğunu öğrendim.

Şu anda hamileliğinde 4. ayı dolduran ve kız bebek bekleyen Dila Hanım, önceki gün önce aniden fenalaşmış ve apar topar hastaneye kaldırılmış. Hamile olduğu için başta eşi Dağhan Doğruer olmak üzere bütün ailesi panik içinde hastaneye koşmuş. Yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra gıda zehirlenmesi geçirdiği ortaya çıkmış.

Tabii bütün aile "acaba bebeğe bir şey oldu mu" telaşına düşmüş. Neyse ki, doktorlar zehirlenmenin bebeği etkilemediğini müjdelemiş de herkes rahat bir nefes almış. Şimdi evinde bu ağır zehirlenmenin etkilerini üzerinden atmaya çalışan Dila Hanım'a büyük geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha böyle tatsız sağlık sorunları yaşamaz ve sağlıkla kızını kucağına alır.

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Sosyetik güzel Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı!
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