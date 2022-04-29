Sosyetik güzel Dila Tarkan Doğruer sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Tabii bütün aile "acaba bebeğe bir şey oldu mu" telaşına düşmüş. Neyse ki, doktorlar zehirlenmenin bebeği etkilemediğini müjdelemiş de herkes rahat bir nefes almış. Şimdi evinde bu ağır zehirlenmenin etkilerini üzerinden atmaya çalışan Dila Hanım'a büyük geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha böyle tatsız sağlık sorunları yaşamaz ve sağlıkla kızını kucağına alır.