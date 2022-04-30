Ahir zaman soruları

Hatipoğlu'na sosyal medya ve ekran üzerinden yaklaşık 30 bin soru geldi. Hatipoğlu 30 gün boyunca yaklaşık 5 bin soru cevapladı1- KRİPTO PARA İLE ZEKAT VEREBİLİR MİYİZ?2- ONLİNE CUMA NAMAZI KILSAK KABUL OLUR MU?3- RAMAZAN'DA SOSYAL MEDYADA YEMEK PAYLAŞMAK GÜNAH MI?4- DUALARI İNTERNETTEN OKUYUP YOUTUBE'A BAKARAK NAMAZ KILMAK CAİZ Mİ?5- ORGAN BAĞIŞI YAPTIĞIMIZ KİŞİ GÜNAHKARSA BİZE YİNE DE SEVAP YAZILIR MI?6- VÜCUDUMUZU KADAVRA OLARAK BAĞIŞLAYABILIR MİYİZ?7- TV'DE DİNİ PROGRAM İZLERKEN ZAP YAPIP BAŞKA BİR ŞEY İZLESEK GÜNAHA GİRER MİYİZ?8- CENNETTE İNSAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPABILECEKSE ORADA ALIŞVERİŞ DE VAR MI?9- FİTRE PARASIYLA SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALSAK OLUR MU?10- DÖVME, PROTEZ TIRNAK VE KALICI MAKYAJ CAİZ Mİ?Kadavra üzerinde işlem yaparken ruhu acı hisseder mi?Ahirette film çekmek istesek ekipmanları nereden buluruz?Kalbi duran biri, o sırada diğer tarafı görebilir mi?Aşk illetine tutulmuş bir genç ne yapmalı?Annem babam ayrı, onları affetmesem günaha girmiş olur muyum?Sevdiğim kişi bana ümit verip gitti, yaptığı günah değil mi?Cennet annelerin ayakları altında deniliyor, bu her anne için geçerli mi?Renkli gözlüyüm, baktığım kişilere nazar değmemesi için ne yapmalıyım?Komşum bana fitre verdi, küsünce geri istedi. Yaptığı günah mı?