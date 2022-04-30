Son dakika: Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök’ten üzen haber! Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU"

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.