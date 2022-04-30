Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök'ten üzen haber! Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.4.2022 19:53 Son Güncelleme: 30.4.2022 20:10

Son dakika: Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök'ten üzen haber! Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti

DHA
Son dakika: Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök’ten üzen haber! Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti

Son dakika... Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Kadir Kök'ün ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu. İşte ayrıntılar...

Son Dakika... Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök'ten üzen haber geldi. Ünlü oyuncu Kadir Kök bugün hayatını kaybetti.

ACI HABERİ CÜNEYT ARKIN DUYURDU

Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU"

Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türk sinemasının emektar oyuncularından Kadir Kök'ten üzen haber! Oyuncu Kadir Kök hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA