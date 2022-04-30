Son dakika: Yıldız Tilbe kaza yaptı! Yıldız Tilbe’nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralandı!

Son Dakika... Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kaza yaptı. Yıldız Tilbe'nin karıştığı kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
YILDIZ TİLBE'NİN ARACI MOTOSİKLETE ÇARPTI
Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.
ARACINDAN İNEREK MOTOSİKLETLİNİN YANINA KOŞTU!
Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AMBULANSA BİNDİRİLENE KADAR YANINDAN AYRILMADI
Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yıldız Tilbe kaza yaptı! | Video
ÜNLÜ ŞARKICI POLİS MERKEZİNE ÇAĞRILDI
Tilbe'nin ifade vermek için polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.
"ÜZGÜN BİR HALİ VARDI"
Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi.