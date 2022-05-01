Candan Erçetin ile Burhan Bayar kavgasında flaş gelişme!

'HAKARET ETMEDİM İFTİRA ATIYOR'

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Burhan Bayar, söz konusu ifadeleri Candan Erçetin'e yönelik kullanmaadığını, hakkında yapılan suç duyurusunun kasıtlı olarak yapıldığını ve iftiraya maruz kaldığını anlattı. Candan Erçetin ise MSG'nin başkanı olduğu için sarf edilen sözlerin kendisine yönelik olduğunu savundu.