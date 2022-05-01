Fındık Kurdu Berna darp edildi

Katıldığı 'Bir Şarkısın Sen' adlı çocuk şarkı yarışması ile 9 yaşında üne kavuşup, büyük alkış alan, Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu 22 Mart günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir restorana gitti. Yanında menajeri ve arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yiyen şarkıcı, yan masasında oturan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre yan masada oturan gençler şarkıcıya sinkaflı küfürler etmeye başladı. İki grup arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yine iddiaya göre taraflar birbirlerine masadaki cisimleri fırlatırken, yan gruptaki bir şahıs kül tabağını genç şarkıcıya fırlattı. Bir anlık refleksle kül tabağından kurtulan Berna Karagözoğlu, arkadaşlarıyla birlikte darp edildi.Gruplar arasındaki kavgayı ise mekan görevlileri bitirdi. Görevliler olayla ilgili polisleri arayarak yardım istedi. Karakola götürülen iki grubun ifadelerine başvuruldu. Karşı grup kendilerinin mağdur olduğunu ileri sürerken, Berna yan masadaki grubun olayı başlattığını küfürler ettiğini ve eşyaları fırlatarak kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Berna, yanındaki arkadaşlarının ve kendisinin olayda yaralanmadığını fakat tekme ve tokatlarla darp edildiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.