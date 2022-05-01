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Giriş Tarihi: 1.5.2022

Gençler beni dinliyor

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Gençler beni dinliyor
Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam 'Aydınlık Evler' adlı oyunu izledi. Geçirdiği kaza sonrası son sağlık durumu hakkında da konuşan Yaşar, "Topuklu ayakkabı giyemiyorum, düztaban giyiyorum ama önemli olan sağlık arkadaşlar" dedi. Sakatlığı sürecinde viral olan TikTok videosu hakkında da konuşan Yaşar "TikTok beni çok seviyor, biz bir anket yaptık benimle alakalı, dinleyici aralığı en yüksek yaş grubu 18-23. O yüzden ben onları zaten çok seviyorum, demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor. Gençlerin beni dinliyor olması mutluluk verici" dedi.
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Gençler beni dinliyor
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