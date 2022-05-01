Gençler beni dinliyor

EbruYaşar, geçtiğimiz akşam 'Aydınlık Evler' adlı oyunu izledi. Geçirdiği kaza sonrası son sağlık durumu hakkında da konuşan Yaşar, "Topuklu ayakkabı giyemiyorum, düztaban giyiyorum ama önemli olan sağlık arkadaşlar" dedi. Sakatlığı sürecinde viral olan TikTok videosu hakkında da konuşan Yaşar "TikTok beni çok seviyor, biz bir anket yaptık benimle alakalı, dinleyici aralığı en yüksek yaş grubu 18-23. O yüzden ben onları zaten çok seviyorum, demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor. Gençlerin beni dinliyor olması mutluluk verici" dedi.