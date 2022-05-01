GÜNAYDIN Ramazan Bayramı’nda yine dopdolu!

Burak Sergen, yaşadığı çalkantılı dönemi anlattı. İzzet Yıldızhan ve Serkan Çağrı, çoluk çocuk bayram sevincini bizimle paylaştı. Burcu Kara ve Süreyya Yalçın da özel açıklamalar yaptı.
BURAK SERGEN 'O DÖNEMİ YAŞANMAMIŞ SAYIYORUM'
Burak Sergen, önce pandemi döneminde entübe edildi, ardından eşi tarafından aldatılma şoku yaşadı. Hayata yeniden dönen Sergen, yaşadıklarından sonra ilk röportajını GÜNAYDIN'a verdi.
BURCU KARA 'BU BAYRAM AİLECE KÖYDEYİZ'
Burcu Kara, bu bayramı memleketi İznik'te yaptırdığı köy evinde geçirecek. Güzel oyuncu, tüm ailesiyle burada bir araya gelip hasret giderecek.
SERKAN ÇAĞRI 'AKRABALARIMLA KUCAKLAŞACAĞIM'
Serkan Çağrı ve ailesi ile Çatalca'daki çiftliğinde buluştuk. Çağrı, pandemi nedeniyle uzak kaldığı akrabalarıyla doyasıya kucaklaşıp bayramlaşacağını söyledi.
İŞTE ESCOBAR'IN KALESİ ABD'DEKİ EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ GÜNAYDIN'A AÇTI
Pablo Escobar'ın Miami'deki villasını satın alan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı. Yalçın, evinin özel köşelerinde birbirinden güzel pozlar verdi. Sosyetik isim, Amerika'daki hayatını ve eşiyle ilişkisini anlattı.