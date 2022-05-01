GÜNAYDIN’da bayram coşkusu

Burak Sergen, önce pandemi döneminde entübe edildi, ardından eşi tarafından aldatılma şoku yaşadı. Hayata yeniden dönen Sergen, yaşadıklarından sonra ilk röportajını'a verdi.İzzet Yıldızhan, İzmir'deki evinde 9 çocuğuyla bayram coşkusunu yaşıyor. Ünlü şarkıcı, çocuklarına olan düşkünlüğünü ve bayram ritüellerini anlattı.Burcu Kara, bu bayramı memleketi İznik'te yaptırdığı köy evinde geçirecek. Güzel oyuncu, tüm ailesiyle burada bir araya gelip hasret giderecek.Serkan Çağrı ve ailesi ile Çatalca'daki çiftliğinde buluştuk. Çağrı, pandemi nedeniyle uzak kaldığı akrabalarıyla doyasıya kucaklaşıp bayramlaşacağını söyledi.Pablo Escobar'ın Miami'deki villasını satın alan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı. Yalçın, evinin özel köşelerinde birbirinden güzel pozlar verdi. Sosyetik isim, Amerika'daki hayatını ve eşiyle ilişkisini anlattı.