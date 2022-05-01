GÜNAYDIN’da bayram coşkusu

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ
BURAK SERGEN
'O DÖNEMİ YAŞANMAMIŞ SAYIYORUM'
Burak Sergen, önce pandemi döneminde entübe edildi, ardından eşi tarafından aldatılma şoku yaşadı. Hayata yeniden dönen Sergen, yaşadıklarından sonra ilk röportajını GÜNAYDIN
'a verdi.
İZZET YILDIZHAN
'DÜNYA BİR YANA AİLEM BİR YANA'
İzzet Yıldızhan, İzmir'deki evinde 9 çocuğuyla bayram coşkusunu yaşıyor. Ünlü şarkıcı, çocuklarına olan düşkünlüğünü ve bayram ritüellerini anlattı.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ
'BU BAYRAM AİLECE KÖYDEYİZ'
Burcu Kara, bu bayramı memleketi İznik'te yaptırdığı köy evinde geçirecek. Güzel oyuncu, tüm ailesiyle burada bir araya gelip hasret giderecek.
BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ
SERKAN ÇAĞRI
'AKRABALARIMLA KUCAKLAŞACAĞIM'
Serkan Çağrı ve ailesi ile Çatalca'daki çiftliğinde buluştuk. Çağrı, pandemi nedeniyle uzak kaldığı akrabalarıyla doyasıya kucaklaşıp bayramlaşacağını söyledi.
İŞTE ESCOBAR'IN KALESİ
ABD'DEKİ EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ GÜNAYDIN'A AÇTI
Pablo Escobar'ın Miami'deki villasını satın alan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, evinin kapılarını ilk kez GÜNAYDIN'a açtı. Yalçın, evinin özel köşelerinde birbirinden güzel pozlar verdi. Sosyetik isim, Amerika'daki hayatını ve eşiyle ilişkisini anlattı.