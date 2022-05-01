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Giriş Tarihi: 1.5.2022 16:29

Kazadan kurtulan emir kızları ihbar etti!

Kazadan kurtulan emir kızları ihbar etti!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 50.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #BüyükOynayacağız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Emir'in arabası sudan çıkartılır ancak kendisi bulunamaz. Kızlar onun öldüğünü zannederken Emir okulda sapasağlam karşılarına dikilir. Tolga ile kafa kafaya veren Emir, onlardan intikam almak için çoktan planlarını hazırlamıştır. Onları polise ihbar etmemenin karşılığından her birinden istediği belalı bir şeyi yapmalarını ister. Aybüke'ye sınav sorularını çaldırtır, Asiye'yi Doruk'un başını derde sokmak için kullanır. Harika'yı Oğulcan'ın Süsen'in de Ömer'in canını yakmak için zorla harekete geçirir.

ŞENGÜL VE ORHAN'IN ARASI AÇILIYOR

Gönül amacına ulaşır ve Şengül ile Orhan'ın arasının iyice açılmasına neden olur. Gönül ile Orhan'ın ilişki yaşadığına inan Şengül Orhan'ın evden atar ve kıyafetlerini yakar.

AKİF'E KÖTÜ SÜRPRİZ

Ayla ve Nebahat'in dolandırılmalarını sağlayan Akif ise kötü bir sürprizle karşılaşır. Tüm birikimini yatırdığı demir taşıyan gemisinden haber alamaz. Bu kötü haberle fenalaşan Akif yere yığılıp kalır.

EMİR'İN SON OYUNU

Kızlara okulda kabus yaşatan Emir son oyununu da oynar. Polisler kızları sorguya almak için okula gelir.

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Kazadan kurtulan emir kızları ihbar etti!
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