Kazadan kurtulan emir kızları ihbar etti!

Emir'in arabası sudan çıkartılır ancak kendisi bulunamaz. Kızlar onun öldüğünü zannederken Emir okulda sapasağlam karşılarına dikilir. Tolga ile kafa kafaya veren Emir, onlardan intikam almak için çoktan planlarını hazırlamıştır. Onları polise ihbar etmemenin karşılığından her birinden istediği belalı bir şeyi yapmalarını ister. Aybüke'ye sınav sorularını çaldırtır, Asiye'yi Doruk'un başını derde sokmak için kullanır. Harika'yı Oğulcan'ın Süsen'in de Ömer'in canını yakmak için zorla harekete geçirir.