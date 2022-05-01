Türkiye aşığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan ‘Kuruluş Osman’a selam! Övgüler yağdırdı

Türkiye'ye ve Türk dizilerine olan hayranlığıyla bilinen ve daha önce 'Diriliş Ertuğrul 'dizisinin setini ziyaret eden Maduro "Bu karma komisyonu en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum. Çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzaladık. Bütün bu konuları ele almak, karşılıklı işbirliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan'ın elini sıkmak için Türkiye'ye gideceğim. 'Kuruluş Osman' dizisinin oyuncularını selamlıyorum. Diriliş Ertuğrul'un setine gitmiştim. Kuruluş Osman'ın setine de gideceğim.