‘Adamın Teki’ şiirini yüz binler dinledi!

Kerem Alışık'ın kendi yazdıklarının yanı sıra Attila İlhan şiirlerini de seslendirdiği 'Sözümün İçindekiler' adlı albümünün ilk şiiri 'Adamın Teki', geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Alışık'ın yazdığı ve seslendirdiği şiir, dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Videosu da yüzbinlerce kez izlenen 'Adamın Tek'i dijital müzik platformlarında da en çok dinlenenler arasında ilk sıralara çıktı. 'Sözümün İçindekiler' projesi için Kerem Alışık şunları söyledi: "Sözü şiir olarak tanımlamaya çalışmak denizi yürüyerek geçmeye benzer. Ben sayısız kere denizi yürüyerek geçmeye çalıştım. Anladım ki ne kadar çalışırsam deniz o kadar açılıyor. Sözümün içinden şiir olarak çıkanlar aslında gönlümün söyledikleri..."