‘Kurt Efe’nin babası gibi altın sarısı saçları var’

ATV'deyayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus'ta bulunan spor salonundan çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu, Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceğini söyledi. İki hafta önce ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftini de ziyaret ettiğini belirten İmirzalıoğlu, muhabirlerin "Bebek kime benziyor?" sorusuna "Daha çok babanın rengini almış. Söylendiği gibi altın sarısı saçları var. Tabii çocuk bu, zamanla anneden de bir şeyler alacaktır" dedi.İŞ, sanat ve medya dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği, Medipol İnsan Kaynakları Kulübü öğrencileri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri, sahiplerini buldu. Gecede başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster?' programıyla En İyi Sunucu Ödülü'nü aldı.