‘Adı Sevgi’ sorunlara birlikte çözüm bulabileceğimizi gösteriyor

Pazar günleri atv'de izleyiciyle buluşan 'Adı Sevgi'de agresif, şiddet yanlısı Volkan Baykara' karakterini canlandıran Mert Doğan'la samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Doğan, eğitim imkanından mahrum kalan ve erken yaşta evliliğe zorlanarak şiddet gören Zeynep'in ve onun özgürlüğü için mücadele eden Elif öğretmenin dramını ekrana taşıyan diziye ve kendisine dair açıklamalar yaptı.Yapımcımız Ata Türkoğlu ve senaristlerimiz ile bir araya geldik. Hem diziyi hem de karakterimin hikayedeki yerini dinlediğim anda çok heyecanlandım. Volkan Baykara'nın sahnelerini okuyunca çok etkilendim, bu projede olmak istedim. Ne mutlu ki öyle de oldu.Volkan Baykara, geçmişinin acı gerçeği ile karanlık tarafı seçmiş. Çok güçlü görünmeye çalışıyor ama hiç güçlü değil. Çünkü gücünü göstermeye ihtiyaç duyan biri güçlü değildir. Zaten sizde var olan bir şeyi göstermeye ihtiyaç duymazsınız. Bu yüzden Volkan gibi şiddet uygulayan tüm erkeklerin güçsüz olduğuna inanıyorum. Gerçek güç özgürce sevebilmektir. Erkek şöyle olmalı, böyle olmalı kalıplarını bir kenara bırakıp özgürce sevebildiğimizde dünya daha güzel bir yer olacak. Kadınlar ve erkekler yan yana çocuklarına sevmeyi öğretebilecekler. Özüne baktığımızda Volkan'ın da aradığı tek şey aslında bu sevgi...Pek sanmıyorum. Çünkü Volkan hayatının tam ortasına Zeynep'i koymuş ve kendini tamamen dışarıya kapatmış durumda. Volkan bana Zeynep'i isterken küçük bir çocuk gibi geliyor bana. Her istediğini elde eden bu çocuk, onun olmayan şey için mücadele ediyor. Şımarıklık, takıntı her şeyi diyebilirsiniz ama bence aslında Volkan sevgi dileniyor. Volkan, kendince sevginin şiddet gerekçesi olduğunu düşünüyor. Ancak şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz ve Volkan bu durumu kabul etmedikçe onu durdurmak mümkün değil.Babasından gerçek sevgiyi hissettiği an, Volkan'ın gerçekleri görebileceğini düşünüyorum. Volkan, kendince sığındığı gerekçelerini ortadan kaldırmadan Zeynep'e yaklaşımı değişmeyecek. Zeynep'in eğitimine gelince maalesef Volkan buna hiçbir zaman izin vermeyecek gibi duruyor...Kız çocuklarının eğitim haklarına erişememeleri ve erken yaşta evlendirilmeleri aslında sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde çok önemli bir sorun. Ülkemizde yakın tarihte kız çocukları okula gönderilsin kampanyaları düzenlendi ve hâlâ birçok kurum bu alanda çalışmalarına devam ediyor. Farklı coğrafyalarda, farklı eğitim seviyelerinde olsalar da maalesef kız çocukları temelde benzer sorunları yaşıyorlar. 'Adı Sevgi', aslında tam olarak bu yaşananlara ışık tutmak; bir çıkış olduğunu ve çözümü hep beraber bulabileceğimizi gösteriyor. Bir öğretmenin bireysel olarak başlayan çabasının nasıl yayıldığını, Volkan'ın kendince sevmek olarak adlandırdığı davranışları ile nerelerde yanlış yaptığını ekrana yansıtıyor.1995 İzmir doğumluyum. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü internette o kadar yanlış bilgiler var ki. Tek başınalığı her zaman çok sevmişimdir, bana çok iyi geliyor. Tek başıma kahve içmek, bir şeyler okumak. Ben buna yalnızlık diye bakmıyorum. Bu durumun mesleğime ve bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Anda olmak çok güzel. Kariyerimle ilgili arzu ettiğim hedefler var ama bugünü keyifli bir şekilde değerlendirirsem o noktaya ulaşacakmışım gibime geliyor. Hayatıma, kariyerime dokunan ve bana ilk adımları attıran çok değerli insanlar tanıdım. Onlarla tekrar çalışmak ve güzel işler çıkarmaya devam etmek istiyorum.Haklı olarak Volkan karakterinin eleştirildiği birçok nokta var. Bazı durumlarda Volkan'a hak verildiği de oldu ama bence bu kesinlikle yanlış. Özellikle sosyal medya üzerinden Volkan'ın sevgiye ihtiyaç duyduğu için şiddet uyguladığına dair yorumlar geldi. Sevgi kelimesi ile şiddet kelimesi hiçbir şekilde yan yana durabilecek iki kelime değil. 'Adı Sevgi' tam da bunun altını çizmek üzere yapılan bir sosyal sorumluluk projesi gibi.Gelen yorumlar arasında güzel olan, benim oyunculuğumla ilgili yapılanlar. Güzel yorumlar için herkese teşekkür ederim.