Babasını yolcu etti

Yavuz Bingöl, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ve kızı Türkü Sinem Bingöl ile görüntülendi. Konser için Kıbrıs'a gittiğini söyleyen sanatçı, "Bayramda sahneye çıkıyorum. Çok şükür pandemiyi geride bıraktık. Şimdi sahnelerimizle herkesi keyiflendirme zamanı. Herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutluyorum" dedi. Bingöl, muhabirlerin "Yavuz Bey ailecek görüyoruz sizi, ufak bir tatil de mi olacak?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır. Türkü 'Baba bayramda birlikte olamayacağız bari ben bırakayım seni havalimanına' dedi, beni yolcu etti."