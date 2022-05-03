İstanbul Resitallerı Rus piyanisti ağırladı

SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu İstanbul Resitalleri Şampiyonlar Sezonu adını verdiği sezonunda önemli bir sanatçıyı daha ağırladı. İstanbullu müzikseverlerin yakından tanıdığı Rus piyanist Alexei Volodin, önceki akşam Sakıp Sabancı Müzesi The Seed Sahnesi'nde konser verdi. Uluslararası arenada adından sıkça bahsettiren sanatçı, Rahmaninov ve Mussorgsky eserleri icra etti. 14. İstanbul Resitalleri'nin bir sonraki konuğu ise Hırvat piyanist Martina Filjak. Cleveland Uluslararası Piyano Yarışması Altın Madalya ve Beethoven Özel Ödülü sahibi sanatçı, 12 Mayıs'ta sahne alacak.