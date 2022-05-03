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Giriş Tarihi: 3.5.2022 16:38

Sibel Arna’nın nafaka zaferi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Sibel Arna’nın nafaka zaferi

Sosyal medya platformundaki programıyla ünlenen köşe yazarı ve sunucu Sibel Arna, 2009 yılında iş insanı Selim Yalın ile evlenmişti. Sibel Arna'nın 2011 yılında boşandığı eşi Selim Yalın, ‘Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiriyorum’ diyerek yıllardır aylık 10 bin lira olarak ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Yalın’ın azaltma talebinin reddine karar verdi.

Çeşitli programlarda jürilik yapan bu sıralar sosyal medya platformundaki programıyla ünlenen köşe yazarı Sibel Arna, 2009 yılında iş insanı Selim Yalın ile evlenmişti. 2011 yılında yollarını ayıran çiftin, 11 yaşında Rüzgar adında bir oğulları vardı. Boşanmanın ardından 2016 yılında Dilara Gören ile hayatını birleştiren Selim Yalın'ın bu evlilikten de bir oğlu oldu.

EKONOMİK NEDENLER AĞIR BASTI

İş insanı Selim Yalın mahkemeye başvurdu. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini ileri süren Yalın, eski eşine verdiği nafakanın azaltılmasını istedi. 2011 yılından bu yana eski eşi Arna'ya oğulları Rüzgar'ın ihtiyaçları için 10 bin lira nafaka ödediğini beyan eden iş insanı nafakanın azaltılmasını talep etti.

REDDEDİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, iş insanı Selim Yalın'ın 10 bin lira nafakanın azaltılması yönündeki talebin reddine karar verdi. Yalın, eski eşi Sibel Arna'ya aynı nafakayı ödemeye devam edecek.

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Sibel Arna’nın nafaka zaferi
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