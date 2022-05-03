Sosyal medyada bayram heyecanı

Ünlü oyuncu, eşi Buket Akbaba ve oğlu Ozan Ali ile birlikte çektirdiği fotoğrafı "Ramazan Bayramı'nız mutlu olsun" diyerek paylaştı.Oyuncu çift Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, çocukları Melisa ve Okan Ali'yle birlikte takipçilerinin bayramını kutladı: "Şakrak bayramlar dileriz."Ünlü şarkıcı, eşi Ayşegül Kaya, çocukları Çağan ve Destan'la birlikte herkesin bayramını kutladı.Komedyen Ata Demirer, bayramda da denizcilik tutkusundan vazgeçmedi. Demirer, denizcilerin merkezi dediği Foça'da bayramı geçiriyor.Zeynep ve Selim adlarında iki çocuğu olan şarkıcı Bengü, bayramı aile büyükleriyle geçiriyor. Bengü, kızı Zeynep'in anneannesi ve dedesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı.OyuncuÜmit Erdim, kızı Ses'in fotoğrafıyla birlikte "Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlarınız olsun. Erdim Ailesi iyi bayramlar diler' yorumunda bulundu.Usta sanatçı yayınladığı videoyla bayram mesajı verdi: "Hepinizi tanıyor gibiyim, bayramınızın çok iyi geçmesini diliyorum tüm kalbimle. Çok sevdiğim çocuklarımın da güzel yanaklarından öpüyorum."Bayramı ailesiyle geçiren Esra Erol, bir fotoğraflarını "Kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz ve başkalarının yalnızlığına da iyi geleceğiniz bir bayram olsun. Bayramınız mübarek olsun" notuyla paylaştı.Şarkıcı Özgün, aile büyükleri ve çocukları Ediz'le birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına "Uğurlu-Karaçar aileleri olarak, sevdiklerinizle çok mutlu bir bayram diliyoruz" diye yazdı.Ünlü model, annesi Asuman Şikel'in elini öptü, daha sonra çocukları Kuzey ve Uzay'a da elini öptürdü. Şikel bu anları 'Hayat Bayram Olsa' şarkısıyla paylaştı.Ünlü oyuncu "Sağlıkla, huzurla, sevgi ve saygıyla nice bayramlara" diye paylaşım yaptı.