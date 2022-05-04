Estetik ameliyat sesine mal oldu! Karadayı’nın usta oyuncusu Lila Gürmen yaşadığı zor günleri böyle anlattı!

Lila Gürmen, durumu ameliyat olduğu hastanedeki doktorlara bildirdi. Hastane yönetimi, herhangi bir ücret almadan ameliyat yapacaklarını, fakat doktor ücretini ödemeyeceklerini ünlü oyuncuya söyledi. Lila Gürmen Ses Teli ameliyatı oldu ve doktora 7 bin 500 lira ücret ödedi. Hastanenin ameliyat masraflarını almamasının kusurunu kabul ettiği anlamına geldiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: