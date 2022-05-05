Süreyya Yalçın: Escobar’ın evinde sakin bir hayat sürüyorum

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ı herkes ikoncan olarak tanıyor. Giydiği iddialı kıyafetler ve pahalı mücevherleriyle sürekli haberleri çıkan Yalçın, şu sıralar Amerika'da sakin bir yaşam sürüyor. İş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlendikten sonra Miami'ye yerleşen Yalçın, altı ay ABD'de, altı ay da Türkiye'deki evinde yaşıyor.Sosyetik güzel, Miami'de yaşadığı Pablo Escobar'ın 4 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını GÜNAYDIN'a açtı. Evinin en özel köşelerinde pozlar veren Yalçın, ekranda yansıtıldığı gibi biri olmadığının altını çizdi. Ünlü güzel, Amerika'da nasıl bir yaşantısı olduğunu anlatıp eşiyle ilişkisi hakkında da açıklamalar yaptı.Daha çok evimde bebeklerim (köpeklerim) ve burada yaşayan sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Aslında gerçek anlamda mutfaktan çıkmıyorum diyebilirim. Gün içerisinde güneşin ve havuzun bol bol tadını çıkarıyorum. Ozan, yoğun çalışıyor. Onun işlerinden fırsat buldukça da karavanımızla Amerika'yı geziyoruz.Hem Ozan'ın işleri, hem de benim Amerika'yı sevmemden dolayı yılın altı ayını burada, diğer altı ayını da aşık olduğum vatanımda geçiriyoruz.Genel olarak ortak zevklerimiz var. Yaptığımız şeylerden ikimiz de zevk alıyoruz. Birbirimize çok benzediğimiz için zaman içerisinde zevklerimiz de aynı oldu. Bu nedenle aynı şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Tabii ki her ilişkide olduğu gibi birbirimizi eleştirdiğimiz de oluyor.Yakında sürprizlerim olacak.Hayır, böyle bir yardım almıyorum. Ben kendimle çok barışığım ve kendimi çok seviyorum.Aldığım hiçbir şeyden kolay vazgeçemiyorum ama ihtiyacı olan insanlara farklı şekillerde yardımcı olduğumu söyleyebilirim.Beni en çok eşim Ozan mutlu eder. En çok üzüldüğüm konu ise altı ay Amerika'da yaşadığım için annemden ayrı kalmam, onu çok özlüyorum."Sadece şunu söyleyebilirim ki beni tanıyan herkes çok yanlış yansıtıldığımı söylüyor.Evet, sağlıklı ve huzurluyum. Sevdiklerimle birlikteyim. Benim için esas olan bunlar. Diğer sorunuza gelecek olursak hakkımda yapılan bu yorumlardan hiç rahatsız değilim ama şunu söyleyebilirim ki; ikoncan nedir bir türlü anlamış değilim.Bayram benim için huzur ve sevinç demek. Ailelerimizle bir araya geldiğimiz güzel anlar.Tabii ki her çocuk gibi büyüklerimizin elini öpünce sevinçle harçlıklarımızı alırdık.