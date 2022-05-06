SON olarak atv dizisi Kuruluş Osman'da rol alan Didem Balçın, oyunculuk serüvenine dair samimi açıklamalarda bulundu. Araba kullanmayı setlerde öğrendiğini söyleyen Balçın, "İlk rol aldığım dizide oynadığım kız spor araba kullanıyordu. Araba kullanmayı bilmiyordum ama ehliyetim vardı. 'Araba kullanmayı biliyorsun değil mi?' diye sordular, 'Biliyorum ama otomatik kullanamam' dedim. Daha ilk işimde ne yapacağım diye panikledim. Bir taksiye bindim, durumu anlatıp, 'Bana araba kullanmayı öğretir misiniz?' diye sordum. Sonra bir akrabamız vardı, o bana sabaha kadar araba kullanmayı öğretti. Dizide annemi Nurseli İdiz oynuyordu. Bir sahnede sinirlenip gaza basmam lazımdı ama beceremedim. Nurseli İdiz, 'Bu kız araba kullanmayı bilmiyor alın bunu' diye bağırdı. Araba kullanmayı setlerde öğrendim" diye itirafta bulundu.