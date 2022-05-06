Handeener, önceki akşam Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan popçu, geçtiğimiz günlerde bacağının sakatlanması ile ilgili, "İzi hâlâ duruyor, tedaviler devam ediyor. Bazı teknikler öğreniyorum. Kozmo enerji uzmanı oldum artık. Enerjimi kimse düşüremeyecek ve nazara gelmeyeceğim" diye konuştu.Amerika turnesi için hazırlık yaptığını söyleyen şarkıcı, "Tüm ekip Amerika'ya gidiyoruz ama öncesinde yeni şarkıma bir klip çekeceğim" dedi. Klibi ile ilgili konuşan Yener, "Bu Hande başka Hande, benden söylemesi. Gördüğünüzde ve duyduğunuzda bu kim diyeceksiniz. O kadar iddialı geliyorum. Benim için yenilik çok önemli, yeniliği seviyorum" dedi.