Boşanma sanat mıdır savaş mıdır? Amber Heard ile Johnny Depp kadar dikkat çektiler

Boşanma öyle bir savaş ki, tarafların birbirine hiç acıması yok.

Bu savaşın er meydanı mahkemeler...

Komutanı avukatlar... Askerleri, boşanmak isteyen karı-kocalar.

Mağduru elbette ki her savaşta olduğu gibi çocuklar!

Savaş stratejileri avukatlar tarafından belirlenen bu davalarda her şeyin bir anlamı var.

Müvekkillerin mahkemede ne giyeceğinden nasıl oturacağına kadar her şeyi avukatları belirliyor. Bunlar yazılı olmayan kurallar, stratejiler. Mesela kadınlar beyaz gömlek, erkekler takım elbise giyiyor. Mahkeme salonunda kadınlar zarif bir prenses gibi, erkekse bacak bacak üstüne atmadan saygılı oturuyor.

Mahkeme sırasında mimiklerden kurulacak cümlelere kadar herkesin repliği belli... "Ben aslında onu çok sevdim" derken gözyaşı dökmek, "Zaten eşlik görevlerini de yerine getirmedi" derken alaycı bir ifade takınmak rol gereği... Her hareket, her söz bir anlam ifade ediyor.

Sosyal medya paylaşımları da bu savaşın en önemli kalelerinden. Özel günlerde atılan duygusal mesajlar, toplumun sempatisini kazanmak amaçlı paylaşılan fotoğraflar, hep bu savaşın stratejisi... Stratejinin komutanı avukatlar, kurguda hiçbir detayı atlamıyor! Sonuçta bu, herkesin izlediği bir reality şova dönen bir boşanma savaşı!