‘Gereksiz harcama yapmam evİme yürüyerek gİderİm’

OyuncuHande Ataizi, Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Oğlu Leon hakkında konuşan Ataizi, "Okula gidip geliyor, dersleri iyi, piyano eğitimi alıyor" dedi. Ünlü oyuncu muhabirlerin "Leon büyüdüğünde ne olmak istiyor?" sorusuna "Pilot olmak istiyormuş. İstediği mesleği yapabilir" diyerek ekledi: "Ben onu gereksiz harcama yapmama konusunda disiplinli büyütüyorum. Her şeye sahip olamayacağını bilmeli. Ben de gereksiz harcama yapmam. Evime yürüyerek giderim. Dışarı çıktığımda kolay kolay araç kullanmam. Metroya binerim. Ben mesleğimi çok seviyorum az ya da çok para kazanayım fark etmiyor. Çok para kazanmak bu mesleği icra etmemde bir sebep değil. Önceliğim işimi düzgün yapmak, sonra para."Hande Ataizi, eski eşi ve oğlunun babası Benjamin Harvey ile görüşüp görüşmediği hakkında ise "Tabii ki görüşüyorum. Benjamin çok çok iyi bir baba. Leon ile de istediği zaman görüşüyor ve birlikte vakit geçiriyorlar. Hatta okullar kapandıktan sonra yurt dışına gidecekler. Baba-oğul ilişkileri de çok iyi."