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Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:52 Son Güncelleme: 7.5.2022 16:53

Hakim'de Azem izleri takip ediyor… Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Hakim’de Azem izleri takip ediyor… Ömer Arif köşeye sıkışıyor!

Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı 5.bölümü ile ekranlara geliyor!

Ozan'ın suçunu itiraf etmek istemesi Ömer Arif'i köşeye sıkıştırır. Durumu kurtarmak için yalanların içinde iyice boğulmaya başlar... Ozan Deniz'le barışmaya çalışırken gerçekleri öğrenen Ceren'in de aklı karışmıştır. Ozan'ı ihbar etmekle etmemek arasında ince bir çizgide gidip gelmeye başlar...

Gülbahar, Azem'le başa çıkamazken oyuna eskilerden birini dahil etmeye karar verir. Bu güçlü isim Gülbahar'ın yanında yer alıyormuş gibi görünür. Fakat o tarafta işler daha da kızışacaktır...

Azem ise oğlunu öldüren katilin peşindedir. Adım adım izleri takip eder... Vardığı noktada hiç beklemediği biriyle karşı karşıya kalır...

Hakim Ömer Arif... Büyük bir hesaplaşma onları beklemektedir. Ömer artık açığa çıkmıştır.

Şimdi ise tek amacı oğlu Ozan'ı bu büyük tehlikeden uzak tutmaktır.

Hakim, Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Hakim 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Beni yaşarken öldürdün, ben de seni yaşarken öldüreceğim!" | Video

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Hakim'de Azem izleri takip ediyor… Ömer Arif köşeye sıkışıyor!
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