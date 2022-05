‘Kuzugiller’ başlıyor

Dünyanın en tatlı kuzu ailesi 'Kuzugiller', minikaÇOCUK'ta başlıyor. Çizgi film, 4 yaşındaki Minnoş ile 5 yaşındaki Tontiş adlı 2 kardeşin karşılaştıkları küçük sorunları ailelerinden ve arkadaşlarından destek alarak çözüme ulaştırmalarını konu ediniyor. Ablakardeşe, sevimli hayvan dostları Pembiş, Pamuk, Yumyum, Pisicik ve Maviş eşlik ediyor. Nazik ve zeki olan Minnoş'un aşırı merakı bazen başına dert açsa da hatalarından ders çıkarmayı her zaman biliyor. Biraz utangaç olan Tontiş ise ablasına rehberlik etmek konusunda oldukça başarılı bir tutum sergiliyor. Okumayı çok seven anneleri, çocuklarının yaptıkları küçük haylazlıklara karşın onları sakin bir şekilde yönlendiriyor. Babaları da onlarla oyunlar oynayıp her konuda çocuklarına destek oluyor.