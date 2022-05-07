Ünlü modacıdan şantaj ihbarı

Ünlü modacı Eda Güzelcik, geçen yıl tasarımcı Eda Yenen'le iş görüşmesi yaptı. Güzelcik, Yenen'den şirket adına bir bülten hazırlamasını istedi. Genç tasarımcı, bu teklifi kabul etti. Ancak Yenen, hazırladığı bülten için anlaştıkları ücretin kendisine ödenmediğini söyledi. Güzelcik ise tasarımcıya yeni bir bülten hazırlamadığı için ödemenin yapılmadığını belirtti. İddiaya göre Yenen ünlü modacıya "Seni rezil edeceğim. Dolandırıcı, paramı vermedin" şeklinde sözler sarf etti. Ardından Güzelcik ile ortak arkadaşını arayan genç kadın, "Benim paramı versin. Tüm televizyonlara çıkarak beni dolandırdığını anlatacağım" dedi. Eda Güzelcik, duydukları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güzelcik'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.