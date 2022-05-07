Züleyha ve Hakan evlendi, taşlar yerinden oynadı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 135'inci bölümüyle ekrana geldi. #YanımdaKal etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan dizi, yine beğeniyle izlendi. Lütfiye nikahın ertelenmesine karşı çıkınca Züleyha ve Hakan, şehir kulübündeki sade törenle evlendi. Zeynep'le iyiden iyiye yakınlaşan Fikret, Züleyha'ın Hakan'la evlenmesini sessizce kabul etti. Gece yarısı gelen gizemli bir telefonla konaktan ayrılan Hakan'ı takip eden Züleyha, onun artık ilgisi kalmadığını söylediği Abdülkadir'le buluştuğunu görünce büyük şok bir yaşadı. Kandırıldığını düşünen Züleyha, hesap sormak üzere Hakan'ın karşısına dikildi!