Oyuncu Pelin Karahan: Anne olmak hayata bakışınızı değiştiriyor’

Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Karahan ile Anneler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ünlü oyuncu çocukları için, "Onlarla hayat bambaşka. Çocuk evliliği, hayatı değiştiren bir şey. Aile olmanın da temeli bana göre çocuk" diye konuşuyor.
Hayatınızın yoğun bir dönemindesiniz. Tüm bu yoğunlukta siz nasılsınız, nasıl gidiyor her şey?
Hem televizyonda bir yemek programım var hem de tiyatro oyunumuz sahnelenmeye başladı... İkisi de yüksek tempo istiyor ama ben o tempoyu seviyorum.
İki erkek annesisiniz, bir de eşiniz Bedri Bey'i sayarsak üç erkekle evde nasıl gidiyor hayat? Bir de kızınız olsun ister misiniz?
Çok güzel ama bir yandan da çok zor. Evde belki bir kız olsa beni daha rahat anlar, hatta yardımcı da olur diye düşünüyorum bazen. Allah isteyene versin. Benim zaten iki tane sağlıklı erkek evladım varken, kızda gözüm yok açıkçası.
Genç bir anne olarak, sizin annelik konusunda kendi annenizden aldığınız bir hayat dersi var mı?
Eskiden annemde en kızdığım şeyleri şimdi ben yapıyorum. Annemin o her şeye yetebilme gücü, her şeyi aynı anda çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor. Anne de çalışır, her şeye yeter, koşturur. Pasif kadın görmelerini istemiyorum. Ben küçükken mesela, evde bozulan bir alet olur, onu önce annem tamir etmeye çalışırdı. Annem her şeyi yapabilen bir kadındı, saçımı da o keserdi. Kadının hem hayatın içinde hem de evde bu denli aktif olma durumunu ondan gördüm ben. Çocuklarım da bunu bende görsün istiyorum.
Çocuklarınızın da sizinle aynı mesleği tercih edip oyuncu olmalarını ister misiniz?
Neden olmasın, tamamen onlara bağlı bu... Eğer mutlu olacakları bir meslekse, oyunculuk yapsınlar tabii.
Zaman zaman anneleri olarak eksik kaldığınızı düşündüğünüz anlar oluyor mu?
Öncelikle şöyle söyleyeyim; işte olduğum her vakit, onlarla ilgili bir vicdan azabım oluyor. Tabii sonra diyorum ki kendi kendime; ben çalışan anne olmaktan mutluyum, onlar da mutlu anne olmamı ister... Sonuçta onlar da okula gidiyor, onların da bir hayatı var... Ya da bazen onlara bir şey öğretirken, doğru mu yapıyorum yanlış mı diye sorguladığım çok oluyor. O vicdan ve eksiklik hissi hiç gitmiyor bence.
Erkek anneleri bunu şaka mahiyetinde de olsa hep düşünür; sizce gelinlerinize karşı nasıl bir kayınvalide olursunuz?
Arkadaşlarıma sorsanız diyorlar ki; "Senden çok fena bir kayınvalide olur"... Şakası bir yana çocukların mutlu olması burada en mühim konu.
KETOJENİK BESLENEREK ÇOK KİLO VERDİM
Son zamanlarda epey sağlıklı ve fit görünüyorsunuz, bu konuda yaptığınız özel bir şeyler var mı?
Bir diyetisyenim var, onunla çalıştık ve ketojenik
beslenerek çok kilo verdim. Hatta bunu biraz da
aralıklı oruç sistemi gibi yaptım. Aynı zamanda iyi
spor yaptım. Aslında zayıflamaktan ziyade başta
biraz sağlığım için başlamıştım. Bağırsaklarımla ilgili
bir sıkıntı vardı ve kendimi çok şiş hissediyordum,
akşamları hamile gibi bir karnım oluyordu. 48 kiloyum
şu an ve en son üniversite yıllarımın başında bu
kilodaydım diyebilirim.
ÇOK FRAPAN PARÇA SEVMEM
Kendinize özgü bir stiliniz de var. Bu konuda destek alıyor musunuz yoksa her seçiminiz kendinize mi ait?
Ben bir galaya veya programa
katılacaksam, genelde destek almayı
tercih ediyorum. Daha çok kendim
yapıyorum seçimlerimi, renkli olmayı
seviyorum. Kilo verdikçe biraz tarzımı
da değiştirdim. Sadece moda diye bir
şeyi giymek bana göre değil. Zaten
moda bana biraz geç tesir ediyor. Çok
frapan parçaları sevmem, genelde
daha klasikçiyimdir. Kıyafete çok
para vermem ama ayakkabı ve çanta
konusuna çok özen gösteriyorum.
ÇOK ERKEN ANNE-BABA OLDUK ŞİMDİ KENDİMİZE GELİYORUZ
Bedri Bey ile evliliğinizde ilk yıllar ve şu an geldiğiniz nokta arasında bir değerlendirme yapacak olsanız neler söylersiniz?
Biz çok erken anne baba olduk. Bedri ile
flört dönemimiz de çok uzun sürmedi. Hatta biz
o flört dönemini anne baba olarak geçirdik. Dolayısıyla
daha yeni kendimize geliyoruz diyebilirim.
Aile olmanın da temeli çocuk, o olmadıktan
sonra bilemiyorum... Tabii ki herkes anne baba
olmak zorunda da değil; tercih etmeyebilirsin,
o özveride, o sabırda olmayabilirsin, çocuksuz
olarak da hayata devam edebilirisin.
Evliliğinizin ilk günlerinden bu yana yoğun iş temponuzda iş-yaşam-aşk dengesini kurmakta zorlandığınız anlar olur mu?
Ben hiç durmuyorum. Durduğum zaman bir
şeyler kaçacak gibi geliyor. Hiçbir şeyi kaçırmak
istemiyorum.