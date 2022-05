Oyuncu Pelin Karahan: Anne olmak hayata bakışınızı değiştiriyor’

Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Karahan ile Anneler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ünlü oyuncu çocukları için, "Onlarla hayat bambaşka. Çocuk evliliği, hayatı değiştiren bir şey. Aile olmanın da temeli bana göre çocuk" diye konuşuyor.Hem televizyonda bir yemek programım var hem de tiyatro oyunumuz sahnelenmeye başladı... İkisi de yüksek tempo istiyor ama ben o tempoyu seviyorum.Çok güzel ama bir yandan da çok zor. Evde belki bir kız olsa beni daha rahat anlar, hatta yardımcı da olur diye düşünüyorum bazen. Allah isteyene versin. Benim zaten iki tane sağlıklı erkek evladım varken, kızda gözüm yok açıkçası.Eskiden annemde en kızdığım şeyleri şimdi ben yapıyorum. Annemin o her şeye yetebilme gücü, her şeyi aynı anda çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor. Anne de çalışır, her şeye yeter, koşturur. Pasif kadın görmelerini istemiyorum. Ben küçükken mesela, evde bozulan bir alet olur, onu önce annem tamir etmeye çalışırdı. Annem her şeyi yapabilen bir kadındı, saçımı da o keserdi. Kadının hem hayatın içinde hem de evde bu denli aktif olma durumunu ondan gördüm ben. Çocuklarım da bunu bende görsün istiyorum.Neden olmasın, tamamen onlara bağlı bu... Eğer mutlu olacakları bir meslekse, oyunculuk yapsınlar tabii.Öncelikle şöyle söyleyeyim; işte olduğum her vakit, onlarla ilgili bir vicdan azabım oluyor. Tabii sonra diyorum ki kendi kendime; ben çalışan anne olmaktan mutluyum, onlar da mutlu anne olmamı ister... Sonuçta onlar da okula gidiyor, onların da bir hayatı var... Ya da bazen onlara bir şey öğretirken, doğru mu yapıyorum yanlış mı diye sorguladığım çok oluyor. O vicdan ve eksiklik hissi hiç gitmiyor bence.Arkadaşlarıma sorsanız diyorlar ki; "Senden çok fena bir kayınvalide olur"... Şakası bir yana çocukların mutlu olması burada en mühim konu.Bir diyetisyenim var, onunla çalıştık ve ketojenikbeslenerek çok kilo verdim. Hatta bunu biraz daaralıklı oruç sistemi gibi yaptım. Aynı zamanda iyispor yaptım. Aslında zayıflamaktan ziyade baştabiraz sağlığım için başlamıştım. Bağırsaklarımla ilgilibir sıkıntı vardı ve kendimi çok şiş hissediyordum,akşamları hamile gibi bir karnım oluyordu. 48 kiloyumşu an ve en son üniversite yıllarımın başında bukilodaydım diyebilirim.Ben bir galaya veya programakatılacaksam, genelde destek almayıtercih ediyorum. Daha çok kendimyapıyorum seçimlerimi, renkli olmayıseviyorum. Kilo verdikçe biraz tarzımıda değiştirdim. Sadece moda diye birşeyi giymek bana göre değil. Zatenmoda bana biraz geç tesir ediyor. Çokfrapan parçaları sevmem, geneldedaha klasikçiyimdir. Kıyafete çokpara vermem ama ayakkabı ve çantakonusuna çok özen gösteriyorum.Biz çok erken anne baba olduk. Bedri ileflört dönemimiz de çok uzun sürmedi. Hatta bizo flört dönemini anne baba olarak geçirdik. Dolayısıyladaha yeni kendimize geliyoruz diyebilirim.Aile olmanın da temeli çocuk, o olmadıktansonra bilemiyorum... Tabii ki herkes anne babaolmak zorunda da değil; tercih etmeyebilirsin,o özveride, o sabırda olmayabilirsin, çocuksuzolarak da hayata devam edebilirisin.Ben hiç durmuyorum. Durduğum zaman birşeyler kaçacak gibi geliyor. Hiçbir şeyi kaçırmakistemiyorum.