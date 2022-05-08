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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Oyuncu Pelin Karahan: Anne olmak hayata bakışınızı değiştiriyor’

Oyuncu Pelin Karahan: Anne olmak hayata bakışınızı değiştiriyor’

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bu hafta Şamdan Plus dergisinin manşetindeydi. Oyuncu, Anneler Günü vesilesiyle verdiği röportajda ‘anne’ Pelin Karahan’ı anlattı

Oyuncu Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde yeni bir yola girdi ve 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Güzel oyuncu bir yandan bu yeni deneyimin heyecanını yaşarken bir yandan da 2014'ten bu yana iş insanı Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki de oğlu olan Karahan ile Anneler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ünlü oyuncu çocukları için, "Onlarla hayat bambaşka. Çocuk evliliği, hayatı değiştiren bir şey. Aile olmanın da temeli bana göre çocuk" diye konuşuyor.
Hayatınızın yoğun bir dönemindesiniz. Tüm bu yoğunlukta siz nasılsınız, nasıl gidiyor her şey?
Hem televizyonda bir yemek programım var hem de tiyatro oyunumuz sahnelenmeye başladı... İkisi de yüksek tempo istiyor ama ben o tempoyu seviyorum.
İki erkek annesisiniz, bir de eşiniz Bedri Bey'i sayarsak üç erkekle evde nasıl gidiyor hayat? Bir de kızınız olsun ister misiniz?
Çok güzel ama bir yandan da çok zor. Evde belki bir kız olsa beni daha rahat anlar, hatta yardımcı da olur diye düşünüyorum bazen. Allah isteyene versin. Benim zaten iki tane sağlıklı erkek evladım varken, kızda gözüm yok açıkçası.



Genç bir anne olarak, sizin annelik konusunda kendi annenizden aldığınız bir hayat dersi var mı?
Eskiden annemde en kızdığım şeyleri şimdi ben yapıyorum. Annemin o her şeye yetebilme gücü, her şeyi aynı anda çekip çevirebilme özelliği bende de var. Çocuklarımın evdeki kadının böyle olduğunu görmesi çok hoşuma gidiyor. Anne de çalışır, her şeye yeter, koşturur. Pasif kadın görmelerini istemiyorum. Ben küçükken mesela, evde bozulan bir alet olur, onu önce annem tamir etmeye çalışırdı. Annem her şeyi yapabilen bir kadındı, saçımı da o keserdi. Kadının hem hayatın içinde hem de evde bu denli aktif olma durumunu ondan gördüm ben. Çocuklarım da bunu bende görsün istiyorum.
Çocuklarınızın da sizinle aynı mesleği tercih edip oyuncu olmalarını ister misiniz?
Neden olmasın, tamamen onlara bağlı bu... Eğer mutlu olacakları bir meslekse, oyunculuk yapsınlar tabii.
Zaman zaman anneleri olarak eksik kaldığınızı düşündüğünüz anlar oluyor mu?
Öncelikle şöyle söyleyeyim; işte olduğum her vakit, onlarla ilgili bir vicdan azabım oluyor. Tabii sonra diyorum ki kendi kendime; ben çalışan anne olmaktan mutluyum, onlar da mutlu anne olmamı ister... Sonuçta onlar da okula gidiyor, onların da bir hayatı var... Ya da bazen onlara bir şey öğretirken, doğru mu yapıyorum yanlış mı diye sorguladığım çok oluyor. O vicdan ve eksiklik hissi hiç gitmiyor bence.
Erkek anneleri bunu şaka mahiyetinde de olsa hep düşünür; sizce gelinlerinize karşı nasıl bir kayınvalide olursunuz?
Arkadaşlarıma sorsanız diyorlar ki; "Senden çok fena bir kayınvalide olur"... Şakası bir yana çocukların mutlu olması burada en mühim konu.



KETOJENİK BESLENEREK ÇOK KİLO VERDİM

Son zamanlarda epey sağlıklı ve fit görünüyorsunuz, bu konuda yaptığınız özel bir şeyler var mı?
Bir diyetisyenim var, onunla çalıştık ve ketojenik beslenerek çok kilo verdim. Hatta bunu biraz da aralıklı oruç sistemi gibi yaptım. Aynı zamanda iyi spor yaptım. Aslında zayıflamaktan ziyade başta biraz sağlığım için başlamıştım. Bağırsaklarımla ilgili bir sıkıntı vardı ve kendimi çok şiş hissediyordum, akşamları hamile gibi bir karnım oluyordu. 48 kiloyum şu an ve en son üniversite yıllarımın başında bu kilodaydım diyebilirim.

ÇOK FRAPAN PARÇA SEVMEM

Kendinize özgü bir stiliniz de var. Bu konuda destek alıyor musunuz yoksa her seçiminiz kendinize mi ait?
Ben bir galaya veya programa katılacaksam, genelde destek almayı tercih ediyorum. Daha çok kendim yapıyorum seçimlerimi, renkli olmayı seviyorum. Kilo verdikçe biraz tarzımı da değiştirdim. Sadece moda diye bir şeyi giymek bana göre değil. Zaten moda bana biraz geç tesir ediyor. Çok frapan parçaları sevmem, genelde daha klasikçiyimdir. Kıyafete çok para vermem ama ayakkabı ve çanta konusuna çok özen gösteriyorum.

ÇOK ERKEN ANNE-BABA OLDUK ŞİMDİ KENDİMİZE GELİYORUZ

Bedri Bey ile evliliğinizde ilk yıllar ve şu an geldiğiniz nokta arasında bir değerlendirme yapacak olsanız neler söylersiniz?
Biz çok erken anne baba olduk. Bedri ile flört dönemimiz de çok uzun sürmedi. Hatta biz o flört dönemini anne baba olarak geçirdik. Dolayısıyla daha yeni kendimize geliyoruz diyebilirim. Aile olmanın da temeli çocuk, o olmadıktan sonra bilemiyorum... Tabii ki herkes anne baba olmak zorunda da değil; tercih etmeyebilirsin, o özveride, o sabırda olmayabilirsin, çocuksuz olarak da hayata devam edebilirisin.
Evliliğinizin ilk günlerinden bu yana yoğun iş temponuzda iş-yaşam-aşk dengesini kurmakta zorlandığınız anlar olur mu?
Ben hiç durmuyorum. Durduğum zaman bir şeyler kaçacak gibi geliyor. Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorum.

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Oyuncu Pelin Karahan: Anne olmak hayata bakışınızı değiştiriyor’
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