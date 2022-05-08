Çember daralıyor!

Atv'nin sevilen dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu 15'inci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, bölüm etiketiile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Bölümde olaylar şöyle gelişti: Sare ve Altay kendilerine kurulan tuzağın ortasında sıkışıp kalırlar. Çatışmaya girecek kadar mermileri olmasa da karşı koyarlar. Mühimmatlarının bitip umutlarının tükenmeye başladığı anda bordo bereliler gelip çatışmaya dahil olurlar ve Sare ile Altay'ı kurtarırlar. Nizam ringte Doğan ya da Bevar arasında karar vermek durumundadır. Silahı Doğan'a doğrultsa da dövüşü kaybettiği için Bevar'ı vurur. Doğan zafer sarhoşluğu ile Nizam'ı kışkırtsa da Nizam Golyat'ın kuralları gereği Doğan'a doğrulttuğu silahı ateşleyemez. Kendi adamı olarak gördüğü Bevar'ın Doğan tarafından tuzağa düşürülüp saf dışı bırakılmasına çok kızan Nizam, Doğan'a fazla müsamaha gösterildiğini söyleyip Mira ile tartışıp hangarı terk eder. Kendisi için çemberin daraldığını düşünen Nizam yolda telefonla Gıyas'ı arayıp bütün nakit paraların toplanması talimatını verir. Red Embers'a giderken Ahmet yolda Nizam'ı gözaltına alır...