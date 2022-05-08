Şişirdikleri balonu patlattılar

İstanbul'u 3 yıldır kötü yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sürekli destekleyen ünlü sanatçılar, bu kez büyük tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, İETT'nin VIP otobüsünde gazetecilerle poz vermişti. Geziye katılanlar üzerinden büyük eleştiri alan İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diye karşılık verdi. Bunun üzerine ünlü sanatçılar ateş püskürdü.
ŞAHAN GÖKBAKAR
"KONUŞTUKÇA daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü."
FAZIL SAY
"GÖNLÜMÜN en uzağında bile yeri olmayan birisiyle poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Ekrem İmamoğlu şimdi ne olacak?"
NİLGÜN BELGÜN
"VIZ ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk."
GÖKHAN ÖZOĞUZ
"SİNEK
küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş."
ÖYKÜ SERTER
"KEYFİNİZ yerindeymiş, daim olsun İmamoğlu. Bu sizin geziniz, bizimki başka…"
HAYKO CEPKİN
"KİMSE şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Alınan ahlar zor onarılır."
AYLİN ASLIM
"HATA yapmış olabiliriz demek varken böyle bir açıklama yapılıyor. Umurunuzda değiliz öyle mi?"
GÖKHAN ÖZOĞUZ
"VIZ ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk."
HALUK LEVENT
"Rezalet."