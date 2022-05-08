Şişirdikleri balonu patlattılar

İstanbul'u 3 yıldır kötü yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sürekli destekleyen ünlü sanatçılar, bu kez büyük tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, İETT'nin VIP otobüsünde gazetecilerle poz vermişti. Geziye katılanlar üzerinden büyük eleştiri alan İmamoğlu, "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diye karşılık verdi. Bunun üzerine ünlü sanatçılar ateş püskürdü."KONUŞTUKÇA daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü.""GÖNLÜMÜN en uzağında bile yeri olmayan birisiyle poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Ekrem İmamoğlu şimdi ne olacak?""VIZ ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk.""SİNEKküçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş.""KEYFİNİZ yerindeymiş, daim olsun İmamoğlu. Bu sizin geziniz, bizimki başka…""KİMSE şu fotoğrafı görmek için o meydanları doldurmadı. Alınan ahlar zor onarılır.""HATA yapmış olabiliriz demek varken böyle bir açıklama yapılıyor. Umurunuzda değiliz öyle mi?""VIZ ve tırıs olmadı. Herhalde asabı bozuk.""Rezalet."