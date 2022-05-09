Akif kendini kurtarmak için Suzan’ı yaktı!

Cumartesigünü 51. bölümü ile ekranlara gelen 'Kardeşlerim', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. #AnnemsizAnnelerGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşulan dizinin 51. bölümünde; Ömer, Doruk, Berk ve Oğulcan kızları kurtarmak için harekete geçerler. Emir'in babası Ferhan Bey'den yardım alarak kızları nezarethaneden kurtarırlar. Okulda da olayın gerçek yüzünü herkese anlatıp kızların atılmasını engellerler. Akif, tüm mal varlığını yatırdığı geminin batması ile iflas eder. Borçlarından kurtulmak için ise şeytani plan yapar ve Suzan'ı yakar. Batan şirketi Suzan'ın üzerine geçirir ve mali şube Suzan'ı tutuklar.